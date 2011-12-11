عملیات اجرایی سد چناره ایلام سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی اظهار داشت: مجوز احداث این سد از طریق معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری در قالب ماده 215 به تازگی اخذ شده است.
وی ادامه داد: براساس این مجوز قرار است عملیات اجرایی این سد عظیم از سال آینده با 270 میلیارد ریال اعتبار آغاز شود.
کرمی اظهار داشت: هشت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شیروان چرداول با ایجاد این سد زیر کشت آبی می رود.
معاون امور عمرانی استاندار ایلام تاکید کرد: احداث این سد در بازدهی توسعه محصولات کشاورزی منطقه نقشی اساسی ایفا کرده و باعث تحول عظیمی در این بخش می شود.
وی تصریح کرد: هم سدهای مختلفی در استان ایلام در دست اجراست که با بهره برداری از این طرحها تحولی شگرف در استان ایجاد می شود.
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