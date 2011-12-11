مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در مازندران تا پایان سال رفع می شود

بهروز ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با افزایش 250 سایت جدید بی تی اس که در نقاط مختلف مازندران درحال نصب و راه اندازی است، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و پوششی مشترکان تلفن همراه در این استان در روزهای پرترافیک سال بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود هزار و شش سایت بی تی اس در مازندران فعال بوده که در روزهای عادی جوابگوی مشترکان استان است.

وی تاکید کرد: این اطمینان را به مشترکان تلفن همراه در مازندران می دهیم با وجود مسافران زیاد در ایام تعطیلات نوروزی به استان، شهروندان با مشکل اختلال ارتباطی و یا قطع مکالمه خود مواجه نخواهند شد.

مدیرﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات مازندران با اشاره به اینکه سالانه حدود 60 هزار شماره تلفن ثابت در این استان به متقاضیان واگذارمی شود، اضافه کرد: امسال این تعداد شماره در برنامه واگذاری قرار دارد که از ابتدای امسال تاکنون حدود 40 هزار شماره به متقاضیان واگذار شده است.

باباجانی با بیان اینکه تاکنون حدود یک ﻣﯿﻠﯿﻮن و 410 ھﺰار شماره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ در مازندران واگذار شده و این مقدار اکنون فعال است، گفت: ﻣﺎزﻧﺪران با ضریب نفوذ 45 درصد در واﮔﺬاری ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ در رﺗﺒﻪ نخست کشور قرار دارد.

وی در خصوص ﻧﺼﺐ سیستم ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرﺗﯽ در داﺧﻞ اتوبوسها که به صورت آزمایشی اجرایی و پس ازمدتی متوقف شد، پاسخ داد: در سالهای گذشته این طرح در اتوبوسها ﻧﺼﺐ و فعال شده ﺑﻮد، اما ﺑﻪ علت ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری اکنون متوقف شده است.

مدیرﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات مازندران یادآور شد: شرکت مخابرات مازندران این آﻣﺎدﮔﯽ را دارد تا طرح تلفن کارتی دوباره در اتوبوسها برای استفاده مردم راه‌ اﻧﺪازی شود.

