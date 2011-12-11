به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در حالیکه از دقایق ابتدایی با نتیجه یک بر صفر در سانتیاگو برنابئو از بارسلونا پیش بود در نهایت با حساب 3 بر یک شکست خورد.

"خوزه مورینیو" در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: وقتی ما یک بر صفر جلو بودیم موقعیت داشتیم اختلاف را به دو گل برسانیم اما بازیکنی خارق العاده مثل "کریستیانو رونالدو" نتوانست توپ را گل کند.

وی افزود: این در حالی است که گل دوم بارسلونا بر اثر یک انحراف مسیر وارد دروازه ما شد و کسی نمی تواند چیزی در این گل ببیند جز شانس. ما این شانس را داشتیم که بازی را 2 بر 2 مساوی کنیم اما نتوانستیم گل بزنیم و آنها گل سوم را زدند که به نظر من یک ضربه روحی بود.

سرمربی پرتغالی رئال مادرید تصریح کرد: بخت و اقبال در این دیدار نقش خود را بازی کرد البته من نمی خواهم پیروزی حریف را لوث کنم.

خبرنگار رویترز از خوزه مورینیو در خصوص تکل "لیونل مسی" روی پای "ژابی آلونسو" پرسید. این در حالی بود که مهاجم آرژانتینی بارسا یک کارت زرد داشت و در صورت دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج می شد.

مورینیو در این باره گفت: حرکت مسی از نظر من اخراج داشت البته داور به صحنه نزدیک‌تر بود و بهتر می توانست ببیند و شاید تصمیم درستی گرفته باشد.

خوزه مورینیو در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج تیمش در ادامه رقابت‌های لالیگا گفت: ما غمگین هستیم اما خیال‌مان راحت است. امتیاز ما و بارسا یکی است و اگر بازی با سویا را با برتری پشت سر بگذاریم در حالی به تعطیلات کریسمس می رویم که صدرنشین خواهیم بود.