برنامه های جنبی نمایشگاه بزرگ کتاب اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نشستهای موضوعی ویژه محرم و عاشورا، نشستهای تخصصی با موضوع بیداری اسلامی و جنگ نرم، برگزاری نمایشگاه تابلوهای عاشورایی، اجرای تعزیه خوانی، برگزاری نشستهای مرتبط با نقد و بررسی کتاب، تجلیل از نویسندگان استان و برگزاری شب شعر عاشورایی با حضور شاعران استان از جمله برنامه های جنبی ششمین نمایشگاه کتاب استان است.

بخش جنبی ویژه کودک و نوجوان و فعالیتهای نقاشی و طراحی و برپایی سیاه چادرهای عرب و بختیاری به منظور نشان دادن وحدت میان اقوام و رسم و رسومهای قومیت های استان از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است.



با توجه به اینکه نمایشگاه از تاریخ نوزدهم به مدت یک هفته برپاست، هر روز از ایام برپایی نمایشگاه به چهار شهرستان استان اختصاص یافته تا هنرمندان و اهالی فرهنگ شهرستانها برنامه های خود را که شامل نشست و سخنرانی است، اجرا کنند.



حضور اهالی فرهنگ و هنر سراسر استان در نمایشگاه کتاب از نکات قابل توجه این رویداد بزرگ فرهنگی است. امسال با مساعدت و همکاری فرمانداریها و برنامه ریزی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای خوزستان بر اساس جدول زمانبندی، فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان از نمایشگاه بازدید خواهند کرد.



در ششمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان بیش از 40 هزار عنوان و بالغ بر 400 هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف و متنوع دانشگاهی، کمک آموزشی، حوزوی و دینی، تخصصی، عمومی، ادبی، تاریخی، کودک و ... عرضه می شود.

در نمایشگاه کتاب امسال بیش از 400 ناشر از سراسر کشور و همچنین تعداد 80 ناشر از استان خوزستان حضور دارند و تازه های نشر خود را به مدت یک هفته عرضه خواهند کرد.



کتابهای موجود در نمایشگاه با 40 درصد تخفیف عرضه می شود که 20 درصد توسط ناشران بر اساس قیمت پشت جلد محاسبه می شود و 20 درصد دیگر با تهیه بن کارت الکترونیکی خرید کتاب از غرفه بانک فعال در محل نمایشگاه حاصل می شود.