  1. استانها
  2. سایر
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۶

تعاونی ها در کشور از رسالت اصلی خود دور شده اند

تعاونی ها در کشور از رسالت اصلی خود دور شده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون گفت: برخی تعاونی ها در کشور از رسالت اصلی خود دور شده اند و این امر از آفت های بخش تعاون است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر یزدانی در یازدهمین نشست هم اندیشی تعاونگران خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: رفع مشکلات بخش تعاون به دست خود تعاونگران در تمام سطوح انجام شود.

وی با بیان اینکه رشد و تقویت بخش تعاون موجب توسعه عدالت اجتماعی و در دستور کار دولت است افزود: دولت هایی که سیاست آنها توسعه عدالت اجتماعی است به دنبال رشد و تقویت تعاون هستند و تمام خدمات و تسهیلات پرداختی دولت به این بخش نیز به منظور توسعه عدالت اجتماعی است.

وی گفت: هرگونه تفرقه و بحران در این بخش آثار بسیار نامطلوبی را در پی خواهد داشت لذا تمام فعالین بخش تعاون در کشور باید در همه سطوح دارای همبستگی باشند و با هماهنگی با سیاست های دولت و در فضایی آکنده از هم افزایی و تعامل باعث پیشرفت و تقویت این بخش شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز گفت: بخش تعاون باید دارای مزیت باشد تا افراد به فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش گرایش پیدا کنند.

علی اکبر لبافی با اشاره به مقبولیت تعاون در کشور افزود: آنچه در تعاون دیده می شود با مقبولیت آن فاصله بسیار دارد و بنا داریم این فاصله را کم کنیم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در کشور اظهارداشت: انتظار مسئولان استان و کشور این است که تعاون در این استان جایگاه ویژه ای داشته باشد.

لبافی افزود: بر اساس پیش بینی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاون در اشتغال و اقتصاد کشور به 25 درصد برسد که اصلی ترین هدف ما ایجاد جهش و ارتقاء در این بخش در راستای تحقق این امر است.

وی تاکید کرد: در این راستا از تمام تعاونگران و فعالین این عرصه می خواهیم که پیشنهادات خود را با محوریت ظرفیت سازی به منظور رشد و توسعه بخش تعاون ارائه کنند.

وی در ارتباط با واگذاری برخی امور حوزه تعاون به بخش خصوصی در چهارچوب قوانین اعلام آمادگی کرد و گفت: ارائه آموزش های کاربردی، ظرفیت سازی و هدایت منابع بانکی به بخش تعاون از جمله اقدامات مهم و اثرگذار در توسعه و تقویت این بخش خواهد بود.

وی افزود: توسعه تعاون نه تنها به تولید ثروت و اشتغال در کشور کمک بسیار خواهد کرد بلکه آثار خوب دیگری هم در سایر بخش ها به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1480221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها