تعاونی ها در کشور از رسالت اصلی خود دور شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر یزدانی در یازدهمین نشست هم اندیشی تعاونگران خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: رفع مشکلات بخش تعاون به دست خود تعاونگران در تمام سطوح انجام شود.

وی با بیان اینکه رشد و تقویت بخش تعاون موجب توسعه عدالت اجتماعی و در دستور کار دولت است افزود: دولت هایی که سیاست آنها توسعه عدالت اجتماعی است به دنبال رشد و تقویت تعاون هستند و تمام خدمات و تسهیلات پرداختی دولت به این بخش نیز به منظور توسعه عدالت اجتماعی است.

وی گفت: هرگونه تفرقه و بحران در این بخش آثار بسیار نامطلوبی را در پی خواهد داشت لذا تمام فعالین بخش تعاون در کشور باید در همه سطوح دارای همبستگی باشند و با هماهنگی با سیاست های دولت و در فضایی آکنده از هم افزایی و تعامل باعث پیشرفت و تقویت این بخش شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز گفت: بخش تعاون باید دارای مزیت باشد تا افراد به فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش گرایش پیدا کنند.

علی اکبر لبافی با اشاره به مقبولیت تعاون در کشور افزود: آنچه در تعاون دیده می شود با مقبولیت آن فاصله بسیار دارد و بنا داریم این فاصله را کم کنیم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در کشور اظهارداشت: انتظار مسئولان استان و کشور این است که تعاون در این استان جایگاه ویژه ای داشته باشد.

لبافی افزود: بر اساس پیش بینی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاون در اشتغال و اقتصاد کشور به 25 درصد برسد که اصلی ترین هدف ما ایجاد جهش و ارتقاء در این بخش در راستای تحقق این امر است.

وی تاکید کرد: در این راستا از تمام تعاونگران و فعالین این عرصه می خواهیم که پیشنهادات خود را با محوریت ظرفیت سازی به منظور رشد و توسعه بخش تعاون ارائه کنند.

وی در ارتباط با واگذاری برخی امور حوزه تعاون به بخش خصوصی در چهارچوب قوانین اعلام آمادگی کرد و گفت: ارائه آموزش های کاربردی، ظرفیت سازی و هدایت منابع بانکی به بخش تعاون از جمله اقدامات مهم و اثرگذار در توسعه و تقویت این بخش خواهد بود.

وی افزود: توسعه تعاون نه تنها به تولید ثروت و اشتغال در کشور کمک بسیار خواهد کرد بلکه آثار خوب دیگری هم در سایر بخش ها به دنبال خواهد داشت.