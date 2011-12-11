تولید رنگهای فانتزی برای اسباب بازی با استفاده از مواد معدنی

مهدی قبله از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فناوری تولید رنگهای فانتزی خاطرنشان کرد: تکنولوژی تولید برخی رنگهای فانتزی که برای اسباب بازیها به ویژه برای عروسک به کار برده می شد در ایران وجود نداشت.

وی با تاکید بر اینکه از رنگدانه های این نوع رنگها نمی توان به صورت یکدست استقاده کرد، اظهار داشت: به منظور یکدست کردن رنگ در اسباب بازیها لازم است تا مواد آلی به آن اضافه کرد که به دلیل سمی بودن مواد آلی مسمومیت هایی را برای کودکان ایجاد می کند.



قبله با اشاره به پروژه تحقیقاتی در این زمینه خاطرنشان کرد: در این زمینه پروژه تحقیقاتی اجرا شد و در نهایت رنگدانه هایی را برای تولید رنگهای فانتزی عرضه کردیم.



وی با بیان اینکه در این رنگدانه ها مواد آلی حذف شده است، ادامه داد: این رنگدانه ها ترکیبی از مواد معدنی و تعدادی روغن برای افزایش استحکام رنگ است. از سوی دیگر این رنگدانه ها را نمی توان به صورت یکدست استفاده کرد چرا که باید در آن از مواد آلی استفاده شود و استفاده از مواد معدنی غیر ممکن بود و به صورت کامپاند از مواد معدنی استفاده شد.