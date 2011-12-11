ماه گرفتگی 19 آذر توسط دانشجویان پیام نور بندرعباس رصد شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش رصد عمومی خسوف شنبه شب همزمان با ماه گرفتگی 19 آذر توسط آکادمی فیزیک و نجوم دانشگاه پیام نور بندرعباس در این دانشگاه برگزار شد.

میترا آرمان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس در این همایش، دانشگاه پیام نور را یکی از بزرگترین قطبهای علمی کشور دانست و اظهار داشت: امروز حرکتهای علمی و پژوهشی بسیار خوبی در دانشگاه پیام نور در حال شکل گیری است و خوشبختانه جایگاه علمی این دانشگاه ارتقای چشمگیری یافته است.

وی در ادامه به تشکیل آکادمی فیزیک و نجوم دانشگاه پیام نور بندرعباس اشاره کرد و افزود: این آکادمی از خرداد ماه سال 90 کار خود را آغاز کرد و تاکنون فعالیتهای بسیار خوبی را داشته است.

آرمان ادامه داد: برگزاری همایش رصد عمومی خسوف اقدامی بی نظیر در استان هرمزگان بوده که آکادمی فیزیک و نجوم دانشگاه پیام نور بندرعباس برای نخستین بار اقدام به برگزاری این همایش و رصد ماه گرفتگی کرده است.

سرپرست دانشگاه پیام نور بندرعباس با اشاره به ارتباط آکادمی فیزیک و نجوم این دانشگاه با سایر دانشگاههای معتبر کشور، بیان داشت: این آکادمی تاکنون توانسته کارگاههای آموزشی بسیار خوبی را در زمینه فیزیک و نجوم برگزار کند.

محمد امین پاسلارزاده مسئول آکادمی فیزیک و نجوم دانشگاه پیام نور بندرعباس در ادامه این همایش بیان داشت: آکادمی فیزیک و نجوم دانشگاه پیام نور بندرعباس از خردادماه امسال تشکیل و از مهر ماه فعالیتهای خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: از جمله فعالیتهای این آکادمی می توان به تهیه درسنامه های فیزیک و نجوم و برگزاری کارگاه کهکشان آندرومدا اشاره کرد. همچنین امروز رصد ماه گرفتگی 19 آذر نیز توسط این آکادمی برای تمامی دانشجویان برگزار شد.

در پایان این همایش ماه گرفتگی 19 آذر با استفاده از تلسکوپ توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس رصد شد.

این ماه گرفتگی به صورت جزئی از ساعت 16 و 16 دقیقه آغاز و گرفتگی کلی آن نیز از ساعت 17 و 36 دقیقه آغاز شد.

همچنین همزمان با ماه گرفتگی نماز آیات در دانشگاه پیام نور بندرعباس اقامه شد.