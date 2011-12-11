کشت محصولات پاییزه در آبدانان 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پیری اظهار داشت: شهرستان آبدانان از نقاط مستعد کشاورزی در استان ایلام است.

وی بیان داشت: 31 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت پاییزه رفته است.

پیری عنوان کرد: این میزان محصول کاشته شده نسبت به سال زراعی گذشته 15 درصد افزایش نشان می دهد.

این مسول افزود: مزارع شهرستان آبدانان با به کارگیری600 دستگاه تراکتور و با مشارکت 15 هزار بهره بردار ، به کشت گندم ، جو ، کلزا و حبوبات اختصاص یافته است.