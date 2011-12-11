زمان برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی جهان اعلام شد

به گزارش خبرنگا مهر، طبق اعلام فدراسیون جهانی ووشو چهارمین دوره رقابتهای ووشو جوانان جهان از تاریخ 17 تا 25 سپتامبر سال 2012 (26 شهریورماه تا 3 مهرماه سال 1391) به میزبانی ماکائو برگزار خواهد شد. این رقابتها در سه رده سنی 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال برگزار می شود.
برنامه رقابتهای ووشوی قهرمانی جهانی در حالی اعلام شد که قرار است هشتمین دوره رقابتهای ووشوی بزرگسالان آسیا 26 مردادماه تا 4 شهریورماه یعنی حدود سه هفته قبل از رقابتهای جوانان جهان در شهر "هوشی مینه" ویتنام برگزار شود.
بدین ترتیب اردوی آماده سازی تیم ملی ووشوی بزرگسالان کشورمان از اردیبهشت ماه سال 1391 و همچنین اردوی تیم ملی جوانان هم از تیرماه سال آینده آغاز خواهد شد.
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