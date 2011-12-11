  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

60 درصد کار علمک گذاری گاز شهر مهران پایان یافت

60 درصد کار علمک گذاری گاز شهر مهران پایان یافت

ایلام – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: 60 درصد کار علمک گذاری در شبکه توزیع داخل شهر مهران پایان یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان اظهار داشت: وضعیت گازرسانی به شهرستانهای استان ایلام طی سال جاری از شتاب بیشتری برخودار است.

وی بیان داشت: عملیات گازرسانی به شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نوریان افزود: تاکنون 61 کیلومتر عملیات خطوط انتقال و 60 درصد کار علمک گذاری در شبکه توزیع داخل شهر مهران پایان یافته است.

وی بیان داشت: کار علمک گذاری گاز در شهر مرزی مهران با 60 درصد پیشرفت در حال اجراست.

این مسئول یادآور شد: برای اجرای طرح گاز رسانی شهر مهران شامل عملیات خطوط انتقال و شبکه توزیع داخل شهری 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1480242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها