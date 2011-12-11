60 درصد کار علمک گذاری گاز شهر مهران پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان اظهار داشت: وضعیت گازرسانی به شهرستانهای استان ایلام طی سال جاری از شتاب بیشتری برخودار است.

وی بیان داشت: عملیات گازرسانی به شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نوریان افزود: تاکنون 61 کیلومتر عملیات خطوط انتقال و 60 درصد کار علمک گذاری در شبکه توزیع داخل شهر مهران پایان یافته است.

وی بیان داشت: کار علمک گذاری گاز در شهر مرزی مهران با 60 درصد پیشرفت در حال اجراست.