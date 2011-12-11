تولید اولین ابررایانه فلشی در جهان/ اجتماع 300 ترابایت حافظه فلش در ابررایانه

به گزارش خبرگزاری مهر، چهره ابررایانه ها روز به روز در حال تغییر هستند، چینی ها با استفاده از ریزپردازنده های تولیدی خود در حال ساخت ابررایانه ای هستند که می تواند شرکتهای بزرگ آمریکایی اینتل و AMD را در رقابت ساخت پردازشگر به زانو درآورد. اسپانیایی ها نیز در حال ساخت ابررایانه ای هستند که در آن از تراشه های تلفن همراه استفاده می شود و به تازگی نیز مرکز ابررایانه ای سن دیه گو به صورت رسمی اولین ابررایانه جهان را که در آن به جای حافظه های صفحه ای از حافظه فلش استفاده شده را راه اندازی کرده است.

ابررایانه "گوردون" از حجم حافظه فلشی برابر 300 ترابایت استفاده می کند، حافظه های فلش این ابررایانه از سری 710 اینتل بوده و به نرم افزاری مجهز است که می تواند منابع سرورهای فیزیکی چندگانه را در قالب یک ابرسرور متراکم سازد تا به این شکل کاربر بتواند به جای انتظار کشیدن برای دسترسی سیستم به دیسکهای حافظه به صورت رایج به صورت آنی به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

به گفته محققان گوردون می تواند پایگاه داده هایی را با سرعتی 10 برابر سریعتر از حافظه های معمولی مدیریت کند به شکلی که هم اکنون در رتبه بندی رسمی 500 ابررایانه برتر جهان رتبه چهل و هشتم را به خود اختصاص داده است.

زمانی که در آغاز سال جدید میلادی این ابررایانه به ابزار جستجوی جدیدی تبدیل شود از 16 هزار و 384 هسته پردازشی برخوردار بوده و نقطه اوج عملیاتی آن 340 ترافلاپ در ثانیه خواهد بود. حافظه های فلش متراکم شده در این ابررایانه می توانند در هر ثانیه 200 گیگابایت اطلاعات را بخوانند و بنویسند.

این ابررایانه از معماری منحصر به فردی بهره برده است، به طوری که ابرسرورهای متشکل از 32 سرور و دو سرور I/O در درون یک مخزن مجازی در کنار یکدیگر جمع شده اند از این رو برای استفاده از آن کار چندان پیچیده ای نخواهد بود.

بر اساس گزارش سی نت، محققان بر این باورند استفاده از حافظه های فلش در ساخت ابررایانه ایده بهتری است زیرا نسبت به حافظه های دیسکی رایج از برتری هایی بخوردارند، برای مثال از پهنای باند بالاتری برخوردارند، سرعت خواندن و نوشتن بالاتری دارند، کم مصرف تر هستند و به واسطه حذف قطعات متحرک، پایداری مکانیکی بالاتری خواهند داشت.