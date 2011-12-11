نهالکاری 500 هکتار از اراضی بیابانی شهرستان مهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار اظهار داشت: مهمترین راه های احیای اراضی بیابانی و بدون پوشش گیاهی جایگزین کردن درختان و جنگلهای از بین رفته، از طریق نهالکاری است.

وی گفت :مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی و اجرای برنامه های درختکاری شامل احداث کمربند حفاظت و کاشت گونه های مناسب و سازگار با شرایط منطقه به منظور توسعه فضای سبز نیازمند اختصاص اعتبارات ملی و استانی است.

بازدار بیان داشت: سالانه سه میلیون اصله نهال در استان تولید می شود که علاوه برانجام نهالکاری های استان به سایر استانها نیز صادر می شود.