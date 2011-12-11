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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

بازدار:

نهالکاری 500 هکتار از اراضی بیابانی شهرستان مهران آغاز شد

نهالکاری 500 هکتار از اراضی بیابانی شهرستان مهران آغاز شد

ایلام – خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: نهالکاری در اراضی بیابانی در شهرستان مهران به میزان 500 هکتار آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار اظهار داشت: مهمترین راه های احیای اراضی بیابانی و بدون پوشش گیاهی  جایگزین کردن درختان و جنگلهای از بین رفته، از طریق نهالکاری است.

وی گفت :مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی و اجرای برنامه های درختکاری شامل احداث کمربند حفاظت و کاشت گونه های مناسب و سازگار با شرایط منطقه به منظور توسعه فضای سبز نیازمند اختصاص اعتبارات ملی و استانی است.

بازدار بیان داشت: سالانه سه میلیون اصله نهال در استان تولید می شود که علاوه برانجام نهالکاری های استان به سایر استانها نیز صادر می شود.

این مسئول گفت: در استان ایلام 424 هزار هکتار بیابان وجود دارد که تا کنون چهار هزار هکتار عملیات بیابان زدایی انجام گرفته است و در آینده نیز سطح بیشتری انجام می شود.

کد مطلب 1480247

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