فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیمهای فوتبال نوجوانان و جوانان کشورمان ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه تیمهای پایه در وضعیت خوبی قرار دارند و با توجه به عملکرد خوب دو تیم در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا، علی دوستی‌مهر و اکبر محمدی را حفظ و از آنها و تیمهای‌شان حمایت می‌کنیم تا بتوانیم در این دو رده به مسابقات جام جهانی صعود کنیم.

وی با بیان اینکه تیم نوجوانان در اردوی گرجستان حضور دارد، تاکید کرد: برنامه‌ریزی لازم برای حضور این تیم در تورنمنت امارات که تیم‌های امارات، کره‌جنوبی و مصر در آن حضور دارند را انجام داده‌ایم. همچنین برنامه اردوهای خارجی تیم جوانان هم بزودی اعلام می‌شود.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به انتخاب سرمربی تیم زیر 22 سال کشورمان با هماهنگی‌ کی‌روش اضافه کرد: طی صحبتهایی که با "دانیل گاسپار" داشتم، قرار است پس از بازگشت کی‌روش به ایران و با توجه به زمان باقیمانده تا مسابقات مرحله نهایی رده‌های سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، ارتباطات و تعامل بیشتری بین کادرفنی تیم بزرگسالان و تیم‌های نوجوانان و جوانان برقرار شوده تا از تجارب یکدیگر برای رسیدن به اهداف پیش رو استفاده کنند.

وی در مورد اعطای میزبانی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2012 به ایران، خاطرنشان کرد: این میزبانی موقعیت و فرصت خوبی برای ایران است و امیدواریم بتوانیم شرایط لازم را برای هرچه بهتر برگزار کردند این رقابتها فراهم کنیم.

مدیرفنی فدراسیون فوتبال کشورمان داشتن امکانات لازم را مهمترین موضوعی دانست که AFC بر آن تاکید کرده و خاطرنشان کرد: قرار است این مسابقات در دو ورزشگاه دستگردی و راه‌آهن برگزار شود که باید این دو ورزشگاه را برای میزبانی این مسابقات آماده کنیم. ضمن اینکه قرار است دیدارهای افتتاحیه و فینال هم در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

وی در مورد حضورش در کنفرانس بررسی و آنالیز جام ملت‌های آسیا 2011 قطر در مالزی اظهار داشت: کی‌روش به دلیل مشکلات شخصی در این کنفرانس شرکت نکرد، به همین دلیل به همراه گاسپار به این کنفرانس رفته بودم که از هفتم تا دهم آذرماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا واقع در کوالالامپور برگزار شد.

معینی با اشاره به حضور مدیران فنی فدراسیونها و سرمربیان تیمهای ملی 20 کشور آسیایی در این سمینار تصریح کرد: در این سمینار مباحث مهمی مثل توسعه فوتبال در آسیا زیر نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و با هدف برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا مطرح شد. همچنین در مورد عملکرد تیمهای بانوان آسیایی در جام جهانی صحبت و مربیان تیم بانوان ژاپن - قهرمان جهان - نیز در مورد نحوه آماده‌سازی تیمش نکات مهمی را مطرح کرد.

وی در مورد پیشرفت فوتبال ژاپن هم یادآور شد: آنجا با مدیر فنی فدراسیون فوتبال ژاپن صحبت کردم که وی گفت ما برای اینکه هر روز پیشرفت کنیم، نیاز به مربی بزرگ دارم. ضمن اینکه تعامل و ارتباط خوبی بین تیمهای بزرگسالان و امید این کشور وجود دارد. آنها با یک باخت سیستم‌شان را به هم نمی‌زنند و می‌گویند در حالی که از علم و یافته‌های روز دنیای فوتبال به خوبی استفاده می‌کنند، راه خودشان را می‌روند تا با برنامه‌ها و هدفگذاری‌هایی که دارند، رویاها و آرزوهای خود را عملی کنند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه می‌توان با هدفگذاری مطلوب و تعامل بیشتر بین تیمها و مربیان ملی شرایط را برای پیشرفت هرچه بیشتر فوتبال فراهم کرد، در پایان گفت: در حال حاضر ما هم نیاز داریم شرایط فرهنگی و سیستم هدایت تماشاگران را برای حمایت کامل از فوتبال تغییر دهیم تا در مسیر خودش قرار گرفته و بتواند در رشد آینده فوتبال تاثیرگذار باشد.