رئيس مركز امام علي (ع) وين در همايش« درساحل مثنوي» : عشق حقيقي عشقي است كه انسان را از ظاهر به معنا برساند

به گزارش خبرگزاري مهر از وين در اين همايش كه گروهي از فرهيختگان، صاحبنظران و علاقه مندان حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمين ابراهيميان دربارة «عشق و معرفت از ديدگاه مولانا» سخن گفت.



رييس مركز اسلامي امام علي(ع) وين با اشاره به دو سويه بودن عشق، يادآور شد: به همان مقداري كه عاشق، دلدادة معشوق است، محبوب هم شيفته و عاشق اوست. به همان اندازه كه انسان به محبوب خود عشق مي ورزد؛ محبوب او نيز به او عشق مي ورزد. خداوند مي فرمايد" بندة من! اگر يك وجب به سمت من بيايي، ده ذراع به سمت تو خواهم آمد" لذا همچنان كه تشنه به دنبال آب است، آب نيز در جستجوي تشنه روان است.



سخنران با تأكيد بر اين كه عشقي جز عشق حقيقي وجود ندارد، عشق حقيقي را عشقي تعريف كرد كه انسان را از ظاهر به معني برساند.



وي افزود: انسان به طور فطري كمال جو است و عشق به كمال دارد. و آن كس كه عشق به صورت و دل در گرو ظاهر دارد، در حقيقت ناقصي را كامل تلقي كرده و سراغ او رفته است. مولانا در اين باره تمثيل زيبايي دارد و مي فرمايد: هنگامي كه پرنده اي در آسمان پرواز مي كند، سايه اي از آن بر روي زمين است. صيادان اين پرنده سه گونه اند. صيادي چشم بر آسمان دارد، خود پرنده را مي جويد و آن را صيد مي كند. صياد ديگري نگاه بر زمين دارد و به دنبال سايه است. چون سايه را يافت، سر را بلند مي كند و نشان از مرغ مي گيرد و آن را صيد مي كند. و اما صياد سوم همواره چشم بر زمين مي دوزد و در پي سايه مي دود و هيچگاه به صيد پرندة عشق نايل نمي شود.



وي در ادامة سخن به اين ويژگي حيات دنيايي اشاره كرد كه ديو را به شكل حور، و پليد را در هيأت زيبا به انسان جلوه گر مي كند. از اين رو دل را مي فريبد و آدمي را از حقيقت دور مي كند و او را به سمت سايه و مجاز مي راند. پس بايد از دنيا برحذر بود و در پي عشق حقيقي باشيم، نه مجازي.



عشق آن زنده گزين كو باقي است كز شراب جان فزايت ساقي است

عشق آن بگزين كه جمله انبيا يافتند از عشق او كار و كيا



حجت الاسلام و المسلمين ابراهيميان در پايان با طرح اين سؤال كه آيا مي توان به آن معشوق حقيقي دست يافت و به كمال مطلق راه پيدا كرد؟ و آيا اين راه هموار است؟ پاسخ را از زبان مولانا چنين بازگو مي كند:



تو مگو ما را بدان شه بار نيست با كريمان كارها دشوار نيست