احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون مراحل عرضه اوراق سلف نفتی (پیش فروش نفت به مردم) مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد، گفت: پیش بینی می شود حداکثر تا یک ماه آینده انتشار اوراق سلف نفتی به مردم آغاز شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه این اوراق پس از چهار سال قابلیت فروش دارد، تصریح کرد: هدف وزارت نفت از پیش فروش نفت به مردم تامین بخشی از 156 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور در برنامه پنجم توسعه است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که آیا امکان عرضه اوراق سلف نفتی به ایرانیان خارج از کشور وجود دارد؟، اظهار داشت: علاوه بر مردم داخل کشور، برنامه ریزی برای عرضه اوراق سلف نفتی به ایرانیان خارج از کشور هم فراهم شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرد: قرار است اوراق سلف نفتی در دو قالب ارزی و ریالی به مردم داخل و خارج از کشور عرضه شود.

قلعه بانی همچنین با اشاره به نهایی شدن آئین نامه انتشار اوراق بهادار سلف نفتی در سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ این آئین نامه در آینده ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می شود امسال مجوز فروش 5 میلیارد یورو اوراق بهادار سلف نفتی به وزارت نفت داده شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد با وجود برنامه ریزی برای انتشار اوراق سلف نفتی در آذر ماه سالجاری، عرضه این اوراق به دی ماه امسال موکول شده است.



بر این اساس، برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود اوراق سلف نفتی به سررسید چهار ساله را توسط بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند، سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریدارن اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است.



تاکنون مجوزهای لازم برای این شیوه جدید سرمایه گذاری دریافت و مسائل شرعی و حقوقی آن حل شده است که پیش بینی می شود آذر ماه امسال اجرایی شود.