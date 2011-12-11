پناهگاه انسانهای ماقبل تاریخ در بهشهر ساماندهی می شود

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه‌ بناهای تاریخی و غارها را همچون شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی، ملی و نشانه ای از تمدن بوده که فقدان آنها غیرقابل جبران است.

وی افزود: برای حفاظت و حراست علمی و بهینه از بناهای تاریخی و غارهای تاریخی و طبیعی که فرایافت‌های بازمانده از پیشینیان و نیاکان بوده باید در دسترس همگان قرار گیرند.

جعفری ادامه داد: این بناها بر اثر مراقبتهای مسئولان، امروز در معرض دید نسل جوان قرار گرفته‌ که به صنعت توریسم کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: حفظ و احیا محوطه تاریخی غار 11 هزار ساله هوتو که با مجوز میراث فرهنگی در دستور کار این مجموعه با همکاری شرکت سبز گستر هوتو بوده تاکنون با هزینه ای بالغ بردو میلیارد ریال در دست ساماندهی است.

جعفری افزود: این محوطه که ارتفاع آن از سطح دریا حدود 100 مترخواهد رسید مجهز به مکان تفریحی و ارائه خدمات به توریسم و شهروندان در آینده ای نزدیک خواهد شد.