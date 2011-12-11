جزئیات مشروطی محسوب شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم آخر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه معاون آموزشی وزیر علوم در صورتی که یک دانشجوی کارشناسی ارشد در نیمسال آخر تحصیل حداقل 8 واحد درسی - بدون احتساب واحدهای پایاننامه - انتخاب کرده و میانگین کمتر از 14 کسب کند مشروط محسوب میشود.
همچنین در صورتی که تعداد واحدهای درسی و پایاننامه دانشجوی کارشناسیارشد در نیمسال آخر به حداقل 8 واحد رسیده باشد و دانشجو با احتساب نمرات دروس گذرانده شده و پایاننامه میانگین کمتر از 14 کسب کند مشروط شناخته میشود.
حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر مشروطی دانشجویان کارشناسی ارشد گفت: اگر دانشجوی کارشناسی ارشد کمتر از 8 واحد در یک ترم اخذ کرده باشد، به عنوان مثال فقط یک درس داشته باشد و در آن درس نمره نیاورد، آن نیمسال را نیمسال مشروطی دانشجو حساب نمیکنیم.
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