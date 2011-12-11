فریدون عموزاده خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارگاه آموزشی خود در تابستان سال جاری که منجر به تولید این 6 رمان شد، گفت: این 6 رمان خروجی کارگاهی که با عنوان «اتاق تجربه» در تابستان سال جاری و در نشر چکه با حضور بیش از 12 هنرجوی جوان داستان نویسی برگزار شد، به شمار می‌رود که در واقع باید آن را نتیجه یک فعالیت تجربی در حوزه داستان نویسی دانست.

وی ادامه داد: از ابتدا نگاهم به گونه‌ای بود که این دوره را یک کارگاه و کلاس معمولی نبینم. قرار نبود دراتاق تجربه شیوه‌های نوشتن رمان را آموزش دهیم. رویکرد این بود که کمک کنیم ذوق رمان نویسی‌شان تقویت و تبدیل به رمان شود و هرجا هم حرفی راجع به تکنیک‌ها و عناصر رمان یا شیوه نوشتن رمان بود، برآمده از متن رمان خود هنرجو‌ها بود.

عموزاده افزود: در این کارگاه در وهله نخست سعی کردم ترس کارآموزان از نوشتن را بریزم و در کنار آن خیلی سعی کردم کلیشه‌ها و دگم‌هایی که در ذهنشان در رابطه با رمان نویسی هست را بشکنم. سعی کردم به دوستان بگویم که باید خودشان را از این موضوع خلاص کنند و اینکه بخواهند هر آنچه را در نگاه اولی می‌بینند به رمان تبدیل کنند را از ذهن خارج سازند.

وی ادامه داد: در پایان دوره 6 رمان متولد شد که کاملاً باهم متفاوت‌اند، هیچ کدام رنگ و بوی آن دیگری و حتی رنگ و بوی رمان‌های چاپ شده دیگر را ندارد؛ این آن اتفاق خوبی است که در اتاق تجربه رمان کودک افتاد. تمام تلاش این دوره، من و ناشر این بود که یک سری از نویسنده‌های جوان که علاقه و ذوق و پشتکار و تمرین دارند ولی تا به حال ننوشته‌اند، رمان بنویسند و فکر نکنند رمان چیز عجیب و غریبی است.

عموزاده ، جشن خاکستر، زندگی جدید جناب دایناسور، آخر بازی، سین سینا کارآگاه می‌شود، یادداشت‌های درخت ته کلاس و باغ وحشت را عناوین این آثار خواند که به زودی از سوی نشر چکه و شهر قلم منتشر می‌شوند.

وی در پایان از اظهار تمایل خود به منظور ادامه یافتن اجرای این کارگاه‌ها در صورت مساعدت نشر چکه خبر داد.