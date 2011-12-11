مدیر دفتر صدا و سیما در جمهوری آذربایجان اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، در حالیکه 4 روز از تفاهمات رسانه ای نماینده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان با مسولان رسانه ملی در تهران مبنی بر گسترش همکاری رسانه ای نگذشته، ماموران فرودگاه باکو عصر روز جمعه مانع ورود احمد کاظمی مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما به باکو شده و وی را دیپورت کردند.

این در شرایطی است که با تفاهمات انجام شده میان علی حسن اف نماینده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان با رئیس و مسئولان سازمان صدا و سیما، قرار شده بود که کمیته مشترک رسانه ای بین دو کشور تشکیل شود و احمد کاظمی مدیر دفتر صدا و سیما در باکو، از سوی ریاست این سازمان به عنوان نماینده ویژه ایران در این کمیته معرفی شده بود.

اقدام آذربایجان در نقض تفاهمات خود با طرف ایرانی در شرایطی است که علی حسن اف نماینده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان در پایان سفر خود به تهران در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرده بود که با تشکیل کمیته مشترک مناسبات رسانه ای دو کشور بهتر از گذشته خواهد شد.

جمهوری آذربایجان طی ماه های اخیر همسو با سرکوب اسلامگرایان، رویکرد تعطیلی و محدود کردن نهادهای ایرانی و خودداری از دادن کارت و روادید به ماموران اعزامی ایران از جمله رئیس نمایندگی جامعه المصطفی را در پیش گرفته که رویکرد سفارت و سرپرست کنسولی کشورمان در این خصوص تا کنون انفعالی بوده است.

گفته می شود اطلاع رسانی تحولات جمهوری آذربایجان به ویژه سرکوب اسلام گرایان مسئله حساب ستیزی و انعکاس علاقمندی مردم آذربایجان به شعائر اسلامی از جمله عاشورای حسینی باعث نگرانی و ناخرسندی باکو شده است. این در شرایطی است که دولت باکو همواره ادعای احترام به اصول دموکراسی و آزادی بیان را می کند.