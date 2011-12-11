محمد باقری معتمد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: در وزنی که من در این مسابقات به میدان رفتم اکثر رقبایم چه آنهائیکه سهمیه المپیک داشتند و چه آنها که المپیکی نشده بودند حضور داشتند و من با آمادگی 60 درصدی موفق شدم همه حریفان را شکست داده و به مدال طلا دست پیدا کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا دوران افت خود را سپری کرده‌اید؟"، گفت: من دوران افتی نداشتم. برد و باخت جزئی از ورزش است، ضمن اینکه من فشار زیادی در این مدت تحمل کردم و شکست در لیگ هم به همین دلیل اتفاق افتاد ولی در ادامه مسابقات لیگ با شرایط بهتری مبارزه خواهم کرد.

تکواندوکار المپیکی کشورمان در مورد ادامه کار در تیم ملی گفت: حضور در میدان لندن تجربه بسیار خوبی بود که نتایج آن می تواند در ادامه کار خیلی مفید باشد. از سوی کادر فنی یک هفته استراحت داریم. پس از آن هم که تیم‎های فرانسه و آلمان به تهران می آیند. از این پس باید سخت تلاش کنیم و با تمهیدات کادر فنی برنامه‌ها را برای آماده سازی حضور در المپیک پیش ببریم.

معتمد در پایان تصریح کرد: المپیک سخت‌ترین و بزرگ‌ترین میدان ورزشی من خواهد بود. چهار سال است تمام زندگی خود را براساس حضور و کسب مدال طلا در این مسابقات برنامه‌ریزی کرده‌ام. اگر برای حضور در این مسابقات مورد توجه قرار گیرم بدون شک جواب اعتماد کادر فنی را با کسب مدالی زرین خواهم داد.

قابل ذکر است محمد باقری معتمد در مسابقات تکواندوی آزمایشی المپیک با شکست همه رقبا موفق به کسب مدال طلا شد.