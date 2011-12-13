نیازهای وزارت نیرو موضوع رساله دانشجویان بورسیه/ انجام 2هزار عنوان پژوهش

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد حدود 2 هزار و 500 دانشجوی بورسیه داخل و خارج کشور در مقطع دکتری آمادگی همکاری با مراکز اجرایی، صنعتی و خدماتی کشور در جهت حل نیازهای پژوهشی این مراکز را دارند.

وی در ادامه افزود: از این رو رساله های این دانشجویان می تواند در راستای نیازهای مراکز یاد شده جهت گیری شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بر این اساس وزارت نیرو به رشته هایی که دانشجویان بورسیه در آن تحصیل می کنند از جمله رشته های فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی اعلام نیاز کرده است.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تاکید کرد: در راستای تحقق نامه وزیر علوم به رئیس جمهور، همکاری دانشجویان بورسیه با وزارت نیرو علاوه بر آشنایی با مراکز خدماتی، اجرایی و صنعتی کشور می تواند به حل مشکلات بخشهای یاد شده منجر شود و انگیزه خدمت به کشور در این دانشجویان رشد فزاینده ای یابد.

وی افزود: به همین منظور، نشست دانشجویان بورسیه کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مسئولان ارشد هر دو وزارتخانه و 80 نفر از دانشجویان بورسیه مقطع دکتری در وزارت نیرو برگزار شد.

این مقام مسئول با اشاره به نیازهای وزارت نیرو، خاطرنشان کرد: 2 هزار عنوان پژوهش مورد نیاز وزارت نیرو در اختیار دانشجویان بورسیه قرار گرفت که برخی از این نیازها تبدیل به موضوع رساله های این دانشجویان می شود.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، گفت: به منظور معرفی برخی پروژه ها تحت عنوان رساله دکتری، شورایی متشکل از کمیته تخصصی علمی وزارت علوم تشکیل شد.

به گفته مسلمی نائینی، دانشجویان بورسیه با توجه به مقرری که از وزارت علوم دریافت می کنند نیازی به حمایتهای پرسنلی از سوی وزارت نیرو ندارند.