70 هزار عضو جمعیت هلال احمر مازندران هستند

عباد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد حدود هشت هزار نفر عضو فعال در حوزه داوطلبان و بقیه در بخشهای جوانان و امداد و سایر بخشهای جمعیت هلال احمر مازندران عضویت دارند.

وی یکی ازمهم ترین وظایف جمعیت هلال احمر را خدمات رسانی بهتر به مردم در حوادث مختلف اعلام کرد و افزود: این سازمان ازهمه گروهها و عضوهایی که در رشته های مختلف خدمات رسان به مردم تخصص کاری دارند، استقبال و از آنان در مواقع نیاز در جهت خدمت به مردم بکارگیری خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، به فراگیر شدن حوزه فعالیت و دامنه عضوگیری این نهاد در این استان اشاره کرد و گفت: هلال احمر مازندران قصد دارد در برنامه جدید از سنین کودکی به ویژه در مهدکودک وارد شود و به عنوان پیش آهنگی در تشکیلات هلال احمرآن را در مراحل مختلف عضوگیری خود زیرپوشش داشته باشد.

اسدی اضافه کرد: هلال احمر اکنون در چهارگروه مهارت، مشارکت، حمایت و هدایت فعالیت می کند و حوزه فعالیت خود را به روستاهای استان افزایش داده است.

وی از برگزاری انتخابات آتی در تشکیلات هلال احمر مازندران در بیست و دوم خرداد ماه سال 91 خبر داد و اضافه کرد: تمامی افرادی که می خواهند عضو جمعیت هلال احمر شوند و خواهان شرکت در انتخابات هستند باید حداقل شش ماه سابقه عضویت داشته باشند.

مازندران بیش از سه میلیون و 100هزار نفرجمعیت دارد.