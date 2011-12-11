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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

70 هزار عضو جمعیت هلال احمر مازندران هستند

70 هزار عضو جمعیت هلال احمر مازندران هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران، از عضویت حدود 70هزار نفر از شهروندان این استان در تشکیلات این نهاد مردمی خبر داد.

عباد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد حدود هشت هزار نفر عضو فعال در حوزه داوطلبان و بقیه در بخشهای جوانان و امداد و سایر بخشهای جمعیت هلال احمر مازندران عضویت دارند.

وی یکی ازمهم ترین وظایف جمعیت هلال احمر را خدمات رسانی بهتر به مردم در حوادث مختلف اعلام کرد و افزود: این سازمان ازهمه گروهها و عضوهایی که در رشته های مختلف خدمات رسان به مردم تخصص کاری دارند، استقبال و از آنان در مواقع نیاز در جهت خدمت به مردم بکارگیری خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، به فراگیر شدن حوزه فعالیت و دامنه عضوگیری این نهاد در این استان اشاره کرد و گفت: هلال احمر مازندران قصد دارد در برنامه جدید از سنین کودکی به ویژه در مهدکودک وارد شود و به عنوان پیش آهنگی در تشکیلات هلال احمرآن را در مراحل مختلف عضوگیری خود زیرپوشش داشته باشد.

اسدی اضافه کرد: هلال احمر اکنون در چهارگروه مهارت، مشارکت، حمایت و هدایت فعالیت می کند و حوزه فعالیت خود را به روستاهای استان افزایش داده است.

وی از برگزاری انتخابات آتی در تشکیلات  هلال احمر مازندران در بیست و دوم خرداد ماه سال 91 خبر داد و اضافه کرد: تمامی افرادی که می خواهند عضو جمعیت هلال احمر شوند و خواهان شرکت در انتخابات هستند باید حداقل شش ماه سابقه عضویت داشته باشند.

مازندران بیش از سه میلیون و 100هزار نفرجمعیت دارد.

کد مطلب 1480263

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