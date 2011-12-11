به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی شنبه شب در کنگره ولایت مطلقه فقیه از منظر شهید دستغیب، گفت: جمله معروف شهید دستغیب"من اطاع الخمینی، فقد اطاع الله" نشان دهنده عمق بینش شهید دستغیب است و نکتات مختلفی می توان از آن برداشت کرد.

وی تصریح کرد: اول اینکه اطاعت از رهبری آن شهید اطاعت از رهبر و ولایت فقیه را به خدا نسبت می دهد.

امام جمعه شیراز ولایت مطلقه را از دیگر مباحث مطرح شده در این جمله دانست و افزود: ولایت فقیه ادامه ولایت خدا و رسول خداست و به استناد آیات قرآن، هرکس بگوید به خدا ایمان دارد اما در دل شک کند ایمان او قابل قبول نیست.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: اگر شهید دستغیب می گفت واجب است اصل آن را می فهمیدیم اما حدود آن برای ما قابل درک نبود، او مطلقه بودن ولایت فقیه را تعیین می کند، همانگونه که اطاعت کردن از خدا بی چون و چراست، همین را برای زمام دار امور مسلمان می داند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است و امکان ندارد پیامبر(ص) اختیاراتی داشته باشد اما ما برای جانشین او که امیرالمومنین(ع) بود، آن اختیارات در مدیریت جامعه قائل نباشیم.