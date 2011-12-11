ملی پوش بسکتبال کاله مازندران تا 6 ماه خانه نشین شد

محمد علی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میثم میرزایی ملی پوش دو متر و 10 سانتی تیم بسکتبال کاله مازندران در بازی خانگی هفته گذشته این تیم از ناحیه پا به شدت مصدوم شد و به گفته پزشکان شش ماه قادر به همراهی این تیم نخواهد بود.

وی افزود: این بازیکن برای تیم کاله بازیهای قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان کاله در مسابقات این فصل بود.

سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران ادامه داد: این بازیکن اکنون دوران مصدومیت خود را پشت سر می گذارد و قطعا از دوران آمادگی خود به دور خواهد شد.

رجایی اضافه کرد: تیم کاله به طور حتم از نبود این بازیکن تاثیر گذار ضربه خواهد خورد اما باید توجه داشت، این تیم قائم به فرد نیست و تیمی کار می کند.

وی، وضعیت تیم کاله در مسابقات این فصل لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور را رضایت بخش ارزیابی کرد و یادآور شد: تیم کاله مازندران در پایان هفته نهم این مسابقات با کسب 15امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات قرار دارد.

تیم بسکتبال کاله مازندران، جمعه هفته جاری در خانه میزبان تیم تکماش قزوین است.