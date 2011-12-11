اعتراض ناشر و مترجم «تنهایی پرهیاهو» به تکثیر غیرقانونی آن در بازار کتاب

هرمز همایون‌پور در این باره خبرنگار مهر گفت: کتاب «تنهایی پرهیاهو» تاکنون 2 بار به صورت غیرقانونی و چاپ اُفست، تکثیر و در بازار توزیع شده است؛ یک بار حدود 2 سال پیش بود که ما از طریق یکی از موزعان متوجه این اتفاق شدیم.

وی افزود: ما عامل تکثیر غیرقانونی این کتاب را با کمک آقای کیائیان (مدیر نشر چشمه) پیدا کردیم. طبیعتاً او منکر این کار شد ولی به ما قول داد که عامل اصلی را پیدا و به ما معرفی می‌کند که هیچ گاه این کار را نکرد!

همایون‌پور اضافه کرد: بار دوم 6 ماه پیش بود که به ما اطلاع دادند که یک نفر در اصفهان سرگرم چاپ زیرزمینی و اُفست این کتاب است. این بار گستره چاپ وسیع‌تر بود و به صورت غیرقانونی در شهرستان‌ها توزیع می‌شد. ما باز هم پیگیر مسئله شدیم و حتی خواستیم از طریق وزارت ارشاد پیگیری کنیم که گفتند کاری از دستشان برنمی‌آید!

مدیر انتشارات «کتاب روشن» در پاسخ به این سئوال که «با توجه به سرنخ‌هایی که از عاملان اصلی به دست آورده‌اید، چرا از طریق مراجع قضایی پیگیر این مسئله نمی‌شوید؟» طولانی شدن روند رسیدگی به آن را دلیل خودداری از پیگیری حقوقی مسئله عنوان کرد و در عین حال گفت: عاملان توزیع غیرقانونی کتاب «تنهایی پرهیاهو» چندان هم ناشناخته نیستند و عموماً به این کار مبادرت دارند و در بازار کتاب به عنوان افرادی بدنام شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: کاری که ما برای تشویق علاقه‌مندان به این کتاب پرفروش جهت مطالعه نسخه اصلی کردیم، این بود که جلد چاپ نهم کتاب را - که الان در بازار در حال توزیع است - به صورت برجسته چاپ کردیم که کاملاً از کتاب قلابی قابل تمایز است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نسخه غیرقانونی این کتاب به صورت اُفست چاپ شده، می‌توان با یک نگاه سطحی کیفیت عکس‌ها را از هم تمییز داد. علاوه بر آن قرار است آقای دوایی (مترجم کتاب) برای چاپ دهم آن، مقدمه تازه‌ای بنویسد.

همایون‌پور در عین حال سود حاصل از تکثیر غیرقانونی کتاب «تنهایی پرهیاهو» را برای عاملان آن، کم برآورد کرد و گفت: شاید 10 تا 20 درصد سود از این طریق عاید آنها شود، اما ضرری که متوجه آقای دوایی می‌شود، نسبتاً قابل توجه است؛ شما حساب کنید اگر 10 هزار نسخه از این کتاب هم به صورت اُفست چاپ و تکثیر شده باشد، با توجه به قیمت 3000 تومانی آن، حدوداً 15 میلیون تومان می‌شود که رقم نسبتاً قابل توجهی است.

مدیر انتشارات «کتاب روشن» در پایان تاکید کرد: این مسئله به خاطر روحیه تقلبی است که در عاملان این مسئله وجود دارد و طبیعتاً ناشی از فقر فرهنگی است.

در همین حال «پرویز دوایی» مترجم کتاب «تنهایی پرهیاهو» - که هم اکنون خارج از ایران و در یکی از کشورهای اروپای مرکزی زندگی می‌کند - در مطلبی با عنوان «چهار کلمه» که در شماره جدید مجله «نقد و بررسی کتاب تهران» چاپ شده، نسبت به تکثیر غیرقانونی کتاب پرمخاطب اعتراض کرده که متن نوشته او از این قرار است:

ناشر محترم «تنهایی پرهیاهو» به ما خبر دادند که کسی یا کسانی به قصد «خیر» و نوعی کاسبی «بی دردسر» در راستای «زرنگی»های مالوف، این کتاب را به شیوه اُفست و به تعداد زیاد، تکثیر و به بازار سرازیر کرده‌اند؛ شیوه‌ای که در کنار امر خیر، نوعی نان خوردن فردی خاص، حاصلش قطعاً ضرر و زیان برای کسانی است که این نوع کاسبی را روا نمی‌دارند و آن را چیزی کمتر از دیوار مردم بالا رفتن نمی‌دانند. گیرم که دزد شب رو باز به یک میزان از جرئت نیاز دارد! در نهایت اگر برای خواننده گرامی و احتمالی این سطور ادامه بقایای کار ناشری فرهنگی و علاقه‌مند ارزش و اهمیتی دارد، لطفاً به این چند کلمه عنایت فرمائید: کتاب‌های قلابی که تشخیص آنها به خصوص با دقت به عطف‌ها دشوار نیست، از اعتبار ناشر خارج است و به آن امر ناپاک که اشاره شد، تعلق دارد. قطعاً کسانی هستند که فریب مال دزدی را در قاموس رفتار درست انسانی نمی‌پسندند و آن را نوعی شراکت در آن دزدی می‌پندارند».

کتاب «تنهایی پرهیاهو» نوشته بهومیل هرابال نویسنده اهل جمهوری چک است. او این کتاب را در فاصله سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ نوشت و از آنجا که در کشورش ممنوع القلم بود، اثر در سال ۱۹۷۶ به صورت مخفیانه منتشر شد. اولین انتشار کتاب «تنهایی پرهیاهو» در کشور چک به سال ۱۹۸۹ برمی‌گردد.

داستان این کتاب روایت تک‌گویی درونگرایانه یک کارگر دستگاه پرس به نام «آقای هانتا» است. او در زیرزمینی مرطوب که انبار کاغذ باطله است روزگار می‌گذراند و کتاب‌هایی را که از سوی اداره سانسور به آنجا می‌آورند، خمیر می‌کند. آقای هانتا با خواندن این کتاب‌ها دنیا را به گونه‌ای دیگر می‌بیند و ادامه ماجرا...

این کتاب نخستین بار در سال 1383 از سوی انتشارات «کتاب روشن» منتشر شده و پس از آن هر بار در 3000 تا 3300 نسخه تجدید چاپ شد. در حال حاضر هم چاپ نهم کتاب 105 صفحه‌ای «تنهایی پرهیاهو» با قیمت 3000 تومان در بازار موجود است.