سه هزار کودک ایلامی بینایی سنجی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی اظهار داشت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم (آمبیلیوپی) در سال جاری مورد استقبال خانواده های این استان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح، کودکان سه تا شش ساله توسط گروه های بینایی سنجی معاینه چشم می شوند.

رستمی بیان داشت: امسال برای اجرای این طرح ده ها پایگاه ثابت و سیار در شهرستانهای مختلف استان دایر و فعال شده بود که در پایان بیش از سه هزار کودک ایلامی در آنها توسط بینایی سنج معاینه شدند.