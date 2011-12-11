  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

رستمی:

سه هزار کودک ایلامی بینایی سنجی شدند

سه هزار کودک ایلامی بینایی سنجی شدند

ایلام – خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: در طرح پیشگیری از تنبلی چشم، سه هزار کودک ایلامی بینایی سنجی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی اظهار داشت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم (آمبیلیوپی) در سال جاری مورد استقبال خانواده های این استان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح، کودکان سه تا شش ساله توسط گروه های بینایی سنجی معاینه چشم می شوند.

رستمی بیان داشت: امسال برای اجرای این طرح ده ها پایگاه ثابت و سیار در شهرستانهای مختلف استان دایر و فعال شده بود که در پایان بیش از سه هزار کودک ایلامی در آنها توسط بینایی سنج معاینه شدند.

وی یادآور شد: در اجرای این طرح کودکانی که مشکوک تشخیص داده شدند و در صورتی که مبتلا به تنبلی چشم باشند تحت عمل جراحی قرار گرفته و یا برای آنان عینک تجویز می شود.

کد مطلب 1480272

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها