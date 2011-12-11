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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۷

سرپرست دانشگاه پیام نور بندرعباس منصوب شد

سرپرست دانشگاه پیام نور بندرعباس منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی منصور فرخی رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان، میترا آرمان به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور بندرعباس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا آرمان طی حکمی از سوی منصور فرخی رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان به سمت سرپرست و مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس منصوب شد.
 
پس از تفکیک ستاد استانی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از مرکز بندرعباس، امیدعلی پورعلیمردان به طور موقت عهده دار این سمت در مرکز شد که پس از ساماندهی امور پرسنلی دانشگاه در سازمان مرکزی پیام نور پورعلیمردان به سمت معاون دانشگاه پیام نور استان هرمزگان منصوب شد و در حال حاضر نیز میترا آرمان به سمت سرپرست و مسئول امور جاری مرکز بندرعباس انتصاب و مشغول به فعالیت شده است.
 
آرمان دارای مدرک دکتری رشته زیست شناسی و یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بندرعباس است.
کد مطلب 1480276

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