به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام کاهش 70 تا 80 هزار تومانی قیمت سکه توسط محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و از بین بردن حباب سکه، هجوم دلالان و سود جویان به بانکها برای خرید سکه های بانکی با هدف کسب سود آغاز شد.

بانک مرکزی پس از اعلام این سیاست، تعدیل نرخ سکه را آغاز کرد و براساس آن، قیمت سکه های بانکی را به طور روزانه کاهش داد. نرخ سکه ها در بازار گرچه در یکی دو روز ابتدایی واکنش نشان داد و به تبع کاهش قیمت سکه های بانکی، افت کرد، اما روند کاهش قیمت سکه ها در بازار ضعیف شد.

به نظر می رسد که مقاومت‌هایی برای کاهش قیمت سکه در بازار وجود دارد، این در حالی است که محمد کشتی آرای رئیس اتحدیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد که اختلاف قیمت سکه بانکی و بازار طی یکی دو روز آینده به حداقل می رسد.

اختلاف قیمتی که هم اکنون بین قیمت سکه بانکی و بازار وجود دارد، عده ای از افراد سودجو را بر آن داشته است که با خرید سکه به قیمت دولتی، آن را در بازار بفروشند و یا ذخیره سازی کنند تا بتوانند سود مناسبی را در آینده از فروش آنها نصیب خود کنند.

خرید خانوادگی سکه

این روند تا حدی به چشم می خورد که دلالان به اتخاذ شیوه های جدید دست می زنند، به طوری‌که برخی از آنها به صورت خانوادگی برای خرید سکه مراجعه می کنند.

آشفته بازار سکه باعث شده است که دلالان و سودجویان برای خرد سکه تشکیل صف‌ها در مقابل درب شعب بانکهای عرضه کننده از پاسی از شب آغاز کنند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر نشان می دهد که تشکیل صف‌های بانکی خرید سکه از ساعات یک و دو صبح آغاز می شود، البته برای خرید سکه ثبت نام‌هایی صورت می گیرد، اما حتی افرادی که برای خرید سکه در ساعات مذکور به صف‌ها می‌پیوندند، مشاهده می‌کنند که نام افرادی پیش از آنها در لیست اسامی به چشم می خورد.

در عین حال، برخی از شعب عرضه کننده سکه بانکی درب شعب را به روی مشتریان به دلیل ازدحام می‌بندند، همچنین ثبت نام از خریداران سکه چند ساعت قبل از آغاز بکار بانک‌ها، در برخی شعب عرضه کننده آغاز می شود.

برخی از افرادی که در صف‌ها می ایستند، مدعی هستند نام برخی از افرادی که در لیست درج شده، همواره در لیست‌ها به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که این افراد با برخی‌ها تبانی کرده و در نوبت‌های ابتدایی قرار می‌گیرند و به راحتی سکه می‌خرند.

برخی از افراد هم همراه با خانواده خود با در دست داشتن شناسنامه در نوبت می‌ایستند. البته بانکها محدودیت‌هایی را برای فروش سکه اعمال می کنند، به طور مثال برخی از آنها تنها 5 قطعه سکه نیم بهار، ربع بهار و یا گرمی به متقاضیان عرضه می کنند.

از روشن کردن آتش تا گپ و گفت!

نکته جالب اینکه افرادی که شبها در صف‌ها در مقابل بانکهای عرضه کننده سکه می‌ایستند، برای گرم کردن خود در هوای سرد پائیزی، آتش روشن کرده و به گفتگو با یکدیگر می‌نشینند.

در اولین روزی که بانک مرکزی سیاست کاهش 70 تا 80 هزار تومانی قیمت سکه را اعلام کرد، قیمت سکه طرح قدیم در بازار 645 هزار تومان، طرح جدید 630 هزار تومان، نیم سکه 304 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمی 80 هزار تومان بود. این نرخها دیروز به ترتیب 610 هزار تومان، 590 هزار تومان، 284 هزار تومان، 145 هزار تومان و 76 هزار تومان بودند.

قیمت‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی هم دیروز برای سکه طرح جدید 526 هزار و 240 تومان، نیم سکه 253 هزار و 240 تومان، ربع سکه 126 هزار و 880 تومان و گرمی 71 هزار و 240 تومان بوده است.

حباب سکه های بانکی از بین رفته است، اما اختلاف زیادی که بین قیمت سکه های بانکی و بازار بوجود آمده است، آشفته بازاری را ایجاد کرده است که نقدینگی را هرگونه که می خواهد می چرخاند.

در همین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت فعلی طلا در بازارو تغییرات بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار، گفت: ما قول داده بودیم قیمت سکه را حدود 70 تا 80 هزار تومان پایین بیاوریم که این قول را نیز عملیاتی کردیم.

وی در عین حال افزود: در مواردی بازار نمی‌خواهد نرخ سکه را پایین بیاورد و بر همین اساس، قیمت سکه در بازار به دلیل ورود برخی تقاضاهای کاذب همچنان بالا می‌ماند. البته 200 شعبه از شعبان بانکها با ابلاغیه بانک مرکزی به فروش سکه اقدام کردند که این تعداد شعب به 300 تا 400 شعبه افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه امکان دارد تمامی 20 هزار واحد بانکی نیز در صورت ضرورت وارد این فرآیند شوند.

بهمنی تصریح کرد: بانک مرکزی در حال تهیه دستورالعملی است که بر مبنای آن، سکه را به قیمت جهانی به علاوه سود معقول - به قیمت 530 تا 540 هزار تومان - پیش فروش کند و در ماه‌های آینده تحویل دهد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این دستورالعمل ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد و در این صورت، یک فرد می تواند از یک تا حتی 1000 و 10 هزار سکه را پیش فروش کند اما به طور قطع 3 تا 4 ماه زمان لازم است تا براساس تقاضاهای موجود، این سکه ها را ضرب و تحویل متقاضیان داد.