ترکیب نهایی فرنگی کاران مازنی برای قهرمانی کشور مشخص شد

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم منتخب کشتی فرنگی نوجوانان مازندران، با 10 کشتی گیر در10 وزن مسابقات قهرمانی کشور شرکت خواهد کرد.

وی افزود: با نظر کمیته فنی هیئت کشتی مازندران، مرتضی میرزاپور، نبی الله کریمی، علی ارسلان، افشین اریج، سید مجید هاشمی، میلاد محمدی، دانیال اکبری، مهدی ابراهیم زاده، سعید نورتبار به ترتیب در اوزان 42 تا 100 کیلوگرم به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور اعزام می شوند.

دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: بختیار تقوی نیا، محمد خزایی و جعفر عرب زاده، سه مربی مازندرانی تیم منتخب استان برای قهرمانی کشور انتخاب شدند.

نوری زاده ابراز امیدواری کرد: تیم مازندران بتواند با کشتی گیران آینده دار خود در مسابقات قهرمانی کشور نتایج دلخواه و در شان کشتی مازندران را کسب کند.

وی یادآور شد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور، بیست و سوم تا بیست و پتحم آبانماه در آبادان برگزار می شود.