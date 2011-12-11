راضیه تجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جریان داستان نویسی جوان کشور در سالهای اخیر توانسته است اقبال و بازخورد مناسبی برای خود در میان مخاطبان به دست آورد، گفت: من در جلسات نقد داستان و یا کارگاههای داستاننویسی جوانان در شهرهای مختلف کشور شرکت کرده و با داستاننویسانی آشنا میشوم که با وجود سن جوان و تجربه کمشان در نوشتن، داستان را میفهمند و نسبت به آن نظرات قابل اعتنایی دارند.
وی ادامه داد: با این وجود شکی نیست که در حوزه داستاننویسی و آموزش این شاخه ادبی، کم کاری کردهایم و کسی هم نمیتواند منکر آن شود. یک نگاه کوتاه به ادبیات هر منطقه کشور به خوبی نشان میدهد که چقدر باید در این زمینه کار شود و چقدر کار زمین مانده داریم.
تجار تاکید کرد: به نظرم بهترین راه، تمرکززدایی منطقهای است. یعنی باید آموزش به سمت آموزشهای محلی سوق پیدا کند؛ محلهایی که داستاننویس در آن سکونت دارد. یعنی اگر کلاسهای آموزشی برگزار میشود باید محل برگزاری آن در همان شهر و شهرستان و حتی روستایی باشد که داستاننویس در آن زندگی میکند و امکانات کتاب خواندن نیز برای آنها فراهم شود.
این نویسنده و منتقد در پایان گفت: مساله اصلی در جریان داستاننویسی جوان کشور وجود استعداد است. اما گاهی فکر میکنیم وجود این استعدادها یعنی اینکه مثلا باید سالانه از هر استان 200 داستاننویس بیرون آید در صورتی که اگر از کل جمعیت داستاننویس جوان کشور 10 داستاننویس خبره نیز بیرون آید باید آن را به فال نیک گرفت و کلاهمان را بیندازیم بالا.
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