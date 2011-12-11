سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان پذیرش در رشته های دارای قدمت دانشگاه تهران گفت: در دانشگاههای بزرگ هر تعداد ظرفیت پذیرش که در رشته های کارشناسی اعلام شود، صندلیها پر می شود. البته پتانسیل میزان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران بر اساس سیاستی آموزش عالی است و برای دانشگاه هم تعریف شده به سمت جذب دانشجوی کارشناسی ارشد مصروف می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر کاهش جذب دانشجوی کارشناسی در دانشگاه تهران عملی شد. با این حال در این رشته ها که اقبال عمومی و اجتماعی نسبت به آن کمتر شده تجدید نظر می شود. ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کاهش یافته اما به جای آن توجه به افزایش ظرفیت در تحصیلات تکمیلی به خصوص کارشناسی ارشد مطرح شده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به میزان جذب دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی جاری، تاکید کرد: دانشگاه تهران امسال 2 هزار دانشجوی کارشناسی و 5 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد جذب کرد. البته میزان جذب دانشجوی کارشناسی در گذشته های دور حدود 4 هزار نفر بوده است.

به گفته قمصری، این اعتقاد وجود ندارد که دانشگاههای بزرگ از داشتن دانشجوی کارشناسی محروم شوند، بلکه وجود دانشجوی کارشناسی یک نیاز برای دانشگاههای کشور است.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت راه اندازی رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران گفت: با مطرح شدن بحث آمایش رشته ها در دانشگاه تهران، برای یک سری رشته ها که ضرورت و تقاضای آن کمتر شده جایگزین انتخاب می شود.

وی ادامه داد: تدوین رشته در این مقطع تعطیل نشده اما با آن سرعت و نیاز که راه اندازی رشته در تحصیلات تکمیلی وجود دارد، تدوین رشته در کارشناسی زیاد مطرح نیست.

معاون آموزشی دانشگاه تهران اضافه کرد: برخی رشته های کارشناسی که سابقه 60 تا 70 ساله در دانشگاه تهران دارند دیگر ضرورتی برای پذیرش حداکثری ندارند و در زمان خود ضرورتهایی داشتند که در حال حاضر دیگر مطرح نیستند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، با توجه به اینکه طرح آمایش رشته ها و گروه های آموزشی در این دانشگاه در حال اجراست، احتمال دارد یک سری رشته ها تغییر کند یا ضرورتی به ادامه یا پذیرش دانشجو در آنها نباشد.

قمصری اظهار داشت: جایگزین این رشته ها، رشته هایی خواهد شد که کاملاً جدید و یا دارای اسم و محتوای جدید هستند.