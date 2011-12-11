مدیران اجرایی شهرستانها باید در محل مسئولیت خود ساکن شوند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت مدیران اجرایی دستگاههای دولتی موظف شدند همگی در شهرستانهای محل مسئولیت خود ساکن شده و در صورت اسکان در سایر مناطق سریعتر در محل مسئولیت خود ساکن شوند.

وی افزود: در استان البرز نیز به محض ابلاغ این مصوبه دولت به کلیه مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه آن عده که در محل کار خود ساکن نبوده و یا ساکن تهران و ... هستند ابلاغ شد که در محل و شهرستان محل مسئولیت خود ساکن شوند.

رجبی یادآور شد: از دلایل ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه در دسترس بودن مدیران در مواقع حساس و اضطراری، شناخت بیشتر از حوزه مسئولیت، شناسایی کاستیها و نقاط قوت و ... است که در نهایت به مدیریت بهتر منجر می شود.

وی بیان کرد: صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و حضور به موقع و کارآمد در محل خدمت را از دیگر دلایل مثبت اجرای این مصوبه برشمرد.

این مسئول عنوان کرد: آن دسته از مدیران البرزی که در شهری غیر از شهرستان محل مسئولیت خود سکونت دارند باید هر چه سریعتر زمینه انتقال مزنل مسکونی خود به محل مسئولیت را فراهم کنند.

وی از برخورد جدی با مدیرانی خبر داد که در راستای این مصوبه حرکت نکرده و خارج از محل مسئولیت خود در البرز ساکن باشند.