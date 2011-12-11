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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

درپی مصادره اراضی آنها؛

اعتصاب سراسری اعراب 48 را فراگرفت/ وحشت سران رژیم صهیونیستی

اعتصاب سراسری اعراب 48 را فراگرفت/ وحشت سران رژیم صهیونیستی

در پی موج اعتراضات علیه مقامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی طی چند ماه اخیر اعراب 48 اعتصاب سراسری در رژیم صهیونیستی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهروندان عرب ساکن فلسطین اشغالی موسوم به اعراب 48 در اعتراض به مصادره 700 هزار هکتار از اراضی عربی در منطقه نقب و اخراج ده ها هزار فلسطینی از این منطقه امروز در سرتاسر فلسطین اشغالی اعتصاب کرده اند.

گفته می شود مصادره این اراضی از سال 1948 تاکنون از نظر حجم بی سابقه بوده است.

اعتصاب کنندگان قرار است پیش از ظهر امروز در مقابل مقر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در قدس تظاهرات برپا کنند.

اعتراضات شهروندان عرب در حالی صورت می گیرد که صهیونیست های ساکن فلسطین اشغالی نیز طی ماه های اخیر تظاهرات گسترده ای را علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و مشکلات اقتصادی در این کشور برپا کرده اند.

کد مطلب 1480293

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