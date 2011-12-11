گزینه نظامی علیه ایران خطرناک است/ ابراز ارادت به لندن پس از دو هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلی سوندال" وزیرخارجه دانمارک در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان در پاسخ به سوالی درباره موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: دانمارک در مذاکرات کشورهای 1+5 با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور مشارکت می کند.

وی افزود: ما هم اکنون صداهایی را می شنویم که بر طبل جنگ می کوبند و گزینه های نظامی را پیش می کشند. دانمارک با گزینه نظامی علیه ایران موافق نیست، همچنان که روسیه و چین نیز با این گونه تحرکات موافق نیستند چون ما را به مسیری مسدود می رساند.

سوندال با تایید مذاکره با ایران افزود: دخالت نظامی در ایران ممکن است باعث فوران نیروهای خطرناکی در خاورمیانه و مناطق مختلف جهان شود. البته ما از تهران می خواهیم که همکاری جدید و دائمی با جامعه بین الملل داشته باشد و واقعیت برنامه هسته ای خود را اعلام کند.

وزیرخارجه دانکارک تاکید کرد: اتحادیه اروپا همچنان در برنامه هسته ای ایران به گزینه مذاکرات و تحریمهای بیشتر و همراهی با آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند است.

وی با ابراز ارادت به لندن پس ازدو هفته از وقایع سفارت انگلیس در تهران مدعی شد که ایران به بندهای معاهده وین درباره احترام به مصونیت سفارتخانه های خارجی و مصونیت دیپلماتها پایبند نبوده و ما از وقایع سفارت انگلیس در تهران ابراز تاسف می کنیم.