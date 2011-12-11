147 آموزشگاه مداحی در کشور دایر شد/ کارت شناسایی مداحی صادر می شود

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این آموزشگاهها سال سال 89 با هدف شناسائی و آموزش مداحان در 147 شهر کشور آغاز به کار کرده است، افزود: از این آموزشگاهها 12 واحد ویژه بانوان و بقیه ویژه مداحان مرد بوده که بطور میانگین در هر آموزشگاه 50 نفر مشغول آموزشهای مداحی هستند.

وی همچنین از آغاز صدور کارت شناسائی به مداحان کشور خبر داد و بیان داشت: هم اکنون 50 هزار مداح در کشور شناسائی شده که این کارت در چهارمحور مداحان ستایشگری، استادان، مداح و پیرغلام برای آنها صادر می شود.

حجت الاسلام دیلمقانی به اولویت های اصلی دفتر تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 90 اشاره کرد و گفت: سیاستها و اهداف فعالیتهای فرهنگی در مرکز مشخص بوده که برای هر سال یک مرحله از کار را قرار داده ایم تا به هدف اصلی که ساماندهی تشکلهای دینی است، برسیم.

وی آغاز اجرای فرایند صدور کارتهای شناسایی مداحان در کنار تولید محتوا برای آنان را از مهمترین اولویتهای سال 90 برشمرد و افزود: از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مامویتهایی برای شورای هیئتهای مذهبی ابلاغ شده که برای عملیاتی شدن این ماموریتها باید کارگروههای عملیاتی نیز تشکیل شود که امسال تصمیم داریم در 337 شورای هیئت مذهبی به صورت جدی کارگروههای عملیاتی را برای اجرای ماموریتها تشکیل دهیم.

مدیر‌کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان حضور فعال تر در شهرستانها را از دیگر اولویتهای این مرکز اعلام کرد و گفت: سعی خواهیم کرد در بیش از 600 شهرستان حضور پیدا کرده که حضور ما بیشتر برای تشکلهای میان تخصصی در امر فعالیتهای فرهنگی است.