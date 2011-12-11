جمع آوری آبهای سطحی ارومیه 7000 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفری صبح شنبه در جریان بازدید از طرحهای ساماندهی هرز آبهای سطحی شهر ارومیه افزود: هزینه اجرایی جمع آوری آبهای سطحی شهر ارومیه بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال و هزینه مطالعات نیز دو هزار و 910 میلیون ریال برآورد شده است .

وی بیان داشت: در راستای ساماندهی و دفع آبهای سطحی، شهرداری ارومیه بر اساس مطالعات جامع، ارومیه با هشت هزار و 177 هکتار به 12 حوزه آبریز تقسیم بندی کرده که برای اجرای عملیات ساماندهی کانالهای علی آباد، دیگاله، پور رشید، خاقانی، هشت شهریور، 60 طناب، 45 متری عرشلو و قره حسنلو 97 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است .

معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه با بیان اینکه در راستای ساماندهی هرز آبهای سطحی شهر ارومیه از سال 89 تا سالجاری 26 میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، ادامه داد: همچنین هم اکنون دو ایستگاه آتش نشانی در دست احداث بوده که با تکمیل و بهسازی سایر ایستگاهها ضریب ایمنی حفاظتی افزایش می یابد .

وی با اشاره به اینکه با توجه به گسترش روز افزون شهرها و افزایش جمعیت و نیاز به احداث ایستگاههای آتش نشانی در محل های مناسب جهت خدمت دهی هر چه سریعتر به شهروندان وجود دارد، افزود: ایستگاه آتش نشانی سعدی با اعتبار بالغ بر شش میلیارد و 300 میلیون ریال در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و در سطح زیربنای 692 متر مربع در و طبقه احداث شد .