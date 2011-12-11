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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

صفری خبر داد:

جمع آوری آبهای سطحی ارومیه 7000 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

جمع آوری آبهای سطحی ارومیه 7000 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه گفت: اجرای طرح جمع اوری آبهای سطحی ارومیه نیازمند تخصیص هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفری صبح شنبه در جریان بازدید از طرحهای ساماندهی هرز آبهای سطحی شهر ارومیه افزود: هزینه اجرایی جمع آوری آبهای سطحی شهر ارومیه بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال و هزینه مطالعات نیز دو هزار و 910 میلیون ریال برآورد شده است.

وی بیان داشت: در راستای ساماندهی و دفع آبهای سطحی، شهرداری ارومیه بر اساس مطالعات جامع، ارومیه با هشت هزار و 177 هکتار به 12 حوزه آبریز تقسیم بندی کرده که برای اجرای عملیات ساماندهی کانالهای علی آباد، دیگاله، پور رشید، خاقانی، هشت شهریور، 60 طناب، 45 متری عرشلو و قره حسنلو 97 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری ارومیه با بیان اینکه در راستای ساماندهی هرز آبهای سطحی شهر ارومیه از سال 89 تا سالجاری 26 میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، ادامه داد: همچنین هم اکنون دو ایستگاه آتش نشانی در دست احداث بوده که با تکمیل و بهسازی سایر ایستگاهها ضریب ایمنی حفاظتی افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به گسترش روز افزون شهرها و افزایش جمعیت و نیاز به احداث ایستگاههای آتش نشانی در محل های مناسب جهت خدمت دهی هر چه سریعتر به شهروندان وجود دارد، افزود: ایستگاه آتش نشانی سعدی با اعتبار بالغ بر شش میلیارد و 300 میلیون ریال در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و در سطح زیربنای 692 متر مربع در و طبقه احداث شد.

صفری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: برای توسعه و تجهیز واحدهای آتش نشانی نسبت به ایجاد تاسیسات حفاظتی در ایستگاه آتش نشانی خیابان رسالت، محوطه سازی ایستگاه های آتش نشانی ایثار و شهید رجائی، بهسازی آتش نشانی فلکه بهداری و ساماندهی ساختمان مرکزی آتش نشانی اقدام شده است.

کد مطلب 1480308

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