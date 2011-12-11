برنامه های فرهنگی تبلیغات اسلامی در مدارس خراسان رضوی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی صبح یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان آموزش و پرورش استان برای امضا تفاهم نامه‌ای درراستای ارتقاء و گسترش آموزهای دینی و فرهنگی در مدارس خراسان رضوی در سال جاری اظهارکرد: سال گذشته 12 تفاهم نامه با آموزش و پرورش در زمینه فعالیت های فرهنگی و معنوی امضا شده است.

وی افزود: این تفاهم نامه ها بیش از 200 میلیون تومان هزینه در برداشت که بیش از 90 درصد این تفاهم نامه ها در آموزش و پرورش اجرا و عملیاتی شد.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش مهم ترین پایگاه فرهنگی نظام اسلامی است که همواره از اندیشه و فرهنگ دانش آموزان و نسل های جدید محافظت و مراقبت می کند.

وی با اشاره به این مطلب که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و امام راحل دستگاه هایی که در عرصه فرهنگ دینی تلاش می کنند باید در زمینه تربیت معنوی نقش موثری را ایفا کنند تصریح کرد: امروزه که جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی فرهنگ و سبک زندگی نسل جدید و دانش آموز را مورد هدف قرار داده است باید با کمک و همکاری فعالان آموزشی و پرورشی از این نسل پاسبانی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان داشت: امروز بیگانگان و معاندان با نظام تلاش دارند تا با برنامه ریزی افکار مسموم خویش را به آیندگان جامعه القاء کرده و آنان را از شکل صحیح زندگی منحرف کنند.

وی افزود: در همین راستا تبلیغات اسلامی استان تصمیم گرفت تا با امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش در جهت تعلیم و تربیت سرمایه های فکری و نو آموزان عرصه ی دانش گام مثبتی را بر داشته و به این سازمان کمک و یاری رساند.

حجت الاسلام مرویان با بیان اینکه معلمین دارای نقش مهمی در مباحث تعلیم و تربیتی دارند ادامه داد: معلمین همواره با شبهه زدایی و ارائه فرهنگ ناب اسلامی آموزه های صحیح دینی و معنوی را به آیندگان جامعه انتقال می دهند.

وی تاکید کرد: بیشترین تاثیرگذاری ها از کلاس درس و به وسیله معلم به جامعه منتقل می شود و زبان معلم برترین وسیله برای آموزش مبانی تربیتی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: سال گذشته شاخصه های موفقیت آمیزی را در عرصه امضای تفاهم نامه ها کسب کرده ایم و اعتباراتی که در این راستا توسط تبلیغات اسلامی هزینه شده جزء وظایف و اهداف این اداره کل است.

وی افزود: امیدواریم این تفاهم نامه با همکاری آموزش و پرورش به شکل کارشناسی شده و با برنامه ریزی دقیق در مدارس و فضاهای آموزشی اجرا شود.

وی با اشاره به رویکردهایی که در این تفاهم نامه دنبال می شود اظهار کرد: القاء ماندگاری فعالیت های فرهنگی با زبان معلم دلسوز به دانش آموزان، نگاه کارشناسی به حوزه تربیت دینی، تقویت زیر ساخت های نیروی انسانی کار آمد، توجه به سیاست اصولی و انسجام اسلامی، بیان هویت ملی به دانش آموز بخشی از رویکردهایی است که در این تفاهم نامه دنبال می شود.

حجت الاسلام مرویان حسینی افزود: ارتباط با بدنه های موثر و فعالی مانند معلم و خانواده، توجه به مسئله جنگ نرم دشمنان، الگوی موفق به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و بین دستگاهی و مراقبت از آسیب های پیش رو بخشی دیگر از رویکردهای این تفاهم نامه را در بر می گیرد.

وی در خصوص این تفاهم نامه ها بیان کرد: اجرای گفتمان دینی در مدارس، برگزاری برنامه های فرهنگی در مدارس شبانه روزی و تیزهوشان، برگزاری کلاس های آشنایی با فرق و مذاهب مختلف، اجرای کارگاه و نمایشگاه عفاف و حجاب، ارتقاء کیفی نماز در مدارس، تامین امامان جماعت مدارس، و تربیت کمک مربی نحله های انحرافی از تفاهم نامه های به امضا رسیده تبلیغات اسلامی با آموزش و پرورش است.