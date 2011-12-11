23 دستگاه پست برق در پروژه مسکن مهر دامغان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یوسفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران دامغانی گفت: پنج هزار و 99 متر خطوط فشار متوسط هوایی و زمینی در این پروژه احداث شده است.

وی افزود: یک هزار و 750 متر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و 450 متر کابل خود نگهدار نیز با هدف تامین برق پروژه های مسکن مهر ایجاد شده است.



مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان با بیان اینکه بیش از دو هزار و 500 متر شبکه برای روشنایی معابر نیز احداث شده است، اظهار داشت: 39 اصله پایه و 125 دستگاه سرچراغ معابر نیز نصب شده است.



یوسفی از واگذاری 472 انشعاب برق به مشترکان مسکن مهر دامغان خبر داد و اضافه کرد: تاکنون با اعتبار بیش از چهار میلیارد و 900 میلیون ریال برای تامین برق این طرح ها صرف شده است.



مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان اتمام عملیات ترانس گذاری قسمت صنعتی ساز، تکمیل شبکه های برق رسانی واحدهای خودساز و پروژه 128 واحدی و نصب و تجهیز ترانس پروژه سنتی ساز را از جمله مهمترین برنامه های مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان در برق رسانی به پروژه های مسکن مهر شهرستان دامغان عنوان کرد.