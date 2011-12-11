بهترین راه برای شناخت نفس تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فرحزاد شامگاه شنبه در جمع عزاداران حسینی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: بالاترین معارف معرفة النفس است زیرا انسان وقتی خودش را شناخت به همه گمشده ها خواهد رسید به همین دلیل در روایات بیان شده است که هر قدر فردی خودش را بیشتر بشناسد خدا را هم بیشتر شناخته است.



وی افزود: در جای جای قرآن نیز بر این موضوع تاکید شده است و رابطه بسیار مهمی میان شناخت خود و خدا وجود دارد و اگر انسان خودش را فراموش کرد خدا را هم فراموش خواهد کرد.



فرحزاد تصریح کرد: این که بر روی معرفت نفس پافشاری شده است از دو بعد مهم است؛ این که هر چه هست لطف و رحمت و فیض اوست و او وجود مطلق است و روح و باطن و حیات و جان و ظاهر و باطن ما از خداست.



وی افزود: در روایات داریم آیات سوره توحید و ابتدای حدید برای دوره آخرالزمان نازل شده است زیرا سوره توحید شناسنامه خداست و سه بار قرائت آن ختم قرآن است.



استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات سوره مبارکه حدید بیان کرد: اول و ظاهر و باطن و آخر هر چیز خداست و اگر کسی حقیقت خود را به لطف خدا دریابد بی نهایت اظهار عجز وبندگی به درگاه خدا می کند؛ اگر کسی به حقیقت عبودیت رسید که انسان هر چه دارد از خداست و ما هیچ ندار محض هستیم به مرتبه والایی رسیده است.



فرحزاد با بیان اینکه رزق و ملک در دست خداست تصریح کرد: تا خداوند اراده نکند اگر همه جمع شوند تا ملکی که وقتش نرسیده از بین برود اتفاقی نخواهد افتاد و عزت و ذلت همه برای خداست.



وی با بیان اینکه ثارالله یکی از صفات خداست افزود: امام حسین(ع) هر چه داشت برای خدا فنا کرد و به همین دلیل هم خداوند عزت دنیا و آخرت و بهشت را به او اعطا کرده است و اگر انسان خود را به خدا بفروشد خداوند هم او را به مرتبه عزت می‌رساند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه "العبودیة جوهرة کنه الربوبیه" بیان داشت: یکی از حکمتهای خلقت انسان این است که چون روح خدایی در انسان دمیده شده است اگر در نزد خدا می ماند خوف این بود که ادعای الوهیت و خدایی و استقلال بکند به همین دلیل روح را در این قفس تنگ فرستاد تا بدبختی و محدودیتش را ببیند.



وی با بیان اینکه موجودات جندالله هستند افزود: در ماجرای ابرهه خداوند به واسطه پرندگان او را که مدعی خدایی بود به هلاکت گرفتار کرد.



استاد حوزه گفت: خداوند ما را به این دنیای پست آورده تا ادعاهای ما را در هم بشکند تا به فقر و عجز خود پی ببریم اما با همه این محدودیت ها و فشارها و بیماریها باز هم انسان ادعای خدایی و مبارزه با خدا را دارد.



حجت الاسلام فرحزاد عنوان کرد: نفس انسان بسیار تو در تو و پیچیده است و اگر خود را بشناسیم خواهیم توانست خدا را هم بشناسیم.



وی اضافه کرد: بسیاری از نشانه های الهی در درون خود ما است و بسیاری هم که به آیات آفاقی تعبیر می شود در خارج از وجود ما قرار دارد.



فرحزاد بیان داشت: اگر ما خدای واقعی را ببینیم دیگر گناه نمی کنیم؛ نفس آنقدر پیچیده است که برای خودش خدا درست می کند و او را می پرستد در حالیکه الله احد یعنی فقط او هست و نباید خود و دیگری را ببینیم.



وی افزود: اگر کسی می خواهد دنیا را هم بشناسد باید نفس را بشناسد و اگر کسی خود را و دنیا را شناخت دیگر به سمت آن نمی رود.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از مهمترین راهها برای رسیدن به معرفت نفس تمسک به اهل بیت(ع) و قرآن و آموختن آموزه‌های آنان است.

