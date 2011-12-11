  1. استانها
  2. فارس
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

آیت الله کعبی:

ملت ایران قدردان ولایت هستند

ملت ایران قدردان ولایت هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: عضور مجلس خبرگان رهبری، ملت ایران را قدردان ولایت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی شنبه شب درکنگره ولایت مطلقه فقیه از منظر شهید دستغیب گفت: ایمان بی ولایت و عرفان بی ولایت ماندنی نیست.

وی افزود: یکی از ویژگیهای مهم شهید دستغیب اطاعت مطلق از ولی امر بود و اگر ما به دنبال سلوک معنوی، اجرای احکام و جهاد در راه خدا هستیم به جز اطاعت از نائب بر حق راه دیگری نداریم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان از هیچ طریقی نمیتوانند به مردم انقلابی ایران ضربه وارد کنند، تصریح کرد: امروز نه از لحاظ جنگ سخت، جنگ نرم  و نیمه سخت نمی توانند ضربه ای به ما وارد کنند و دشمنان باید اطمینان داشته باشند که تاوان این تجاوز خود به مرزهای ایران را به شکل سنگینی پرداخت خواهند کرد.

آیت الله کعبی تصریح کرد: ناتوانی دشمنان باعث شده که دلخوش به جریانهای انحرافی و غیر همسو باشند که البته اینان نیز نمی توانند کاری از پیش ببرند و در مقابل ملت ایران چنین جریانهایی عددی نیستند.

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا به دوران جاهلیت قبل از انقلاب باز نگردیم زیرا امروز مرز ایران اسلامی، مصر و مراکش است و ایران به عنوان نماد اقدار تشیع و اهل بیت(ع) مطرح می شود.

کد مطلب 1480319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها