ملت ایران قدردان ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی شنبه شب درکنگره ولایت مطلقه فقیه از منظر شهید دستغیب گفت: ایمان بی ولایت و عرفان بی ولایت ماندنی نیست.

وی افزود: یکی از ویژگیهای مهم شهید دستغیب اطاعت مطلق از ولی امر بود و اگر ما به دنبال سلوک معنوی، اجرای احکام و جهاد در راه خدا هستیم به جز اطاعت از نائب بر حق راه دیگری نداریم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان از هیچ طریقی نمیتوانند به مردم انقلابی ایران ضربه وارد کنند، تصریح کرد: امروز نه از لحاظ جنگ سخت، جنگ نرم و نیمه سخت نمی توانند ضربه ای به ما وارد کنند و دشمنان باید اطمینان داشته باشند که تاوان این تجاوز خود به مرزهای ایران را به شکل سنگینی پرداخت خواهند کرد.

آیت الله کعبی تصریح کرد: ناتوانی دشمنان باعث شده که دلخوش به جریانهای انحرافی و غیر همسو باشند که البته اینان نیز نمی توانند کاری از پیش ببرند و در مقابل ملت ایران چنین جریانهایی عددی نیستند.

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا به دوران جاهلیت قبل از انقلاب باز نگردیم زیرا امروز مرز ایران اسلامی، مصر و مراکش است و ایران به عنوان نماد اقدار تشیع و اهل بیت(ع) مطرح می شود.