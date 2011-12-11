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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

دوباره سروکله آریاهاپیدانشود!

بازگشت "ال سی" ریالی جنجالی تا دو هفته دیگر

بازگشت "ال سی" ریالی جنجالی تا دو هفته دیگر

"ال سی" ریالی جنجالی که منجر بر بزرگترین فساد مالی در تاریخ اقتصاد ایران شد، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تا 2 هفته آینده با ابلاغ دستورالعملی جدید از سرگرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که امروز به نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رفت و در میان تجار و بازرگان نشست، در لابه‌لای اظهاراتش یک خبر مهم اعلام کرد: "ال سی" ریالی که موقتا قطع شده بود، به زودی با ابلاغ دستورالعمل جدید از سرگرفته می‌شود.

وی گفت: تدوین این دستورالعمل مراحل نهایی خود را در شورای پول و اعتبار می‌گذارند و پیش بینی می‌شود ظرف دو تا سه هفته آینده نهایی و ابلاغ شود.

به گزارش مهر، رازهای توقف موقت "ال سی" ریالی در ماجرای فساد بزرگ بانکی به روایت قوه قضائیه و اختلاس بزرگ به روایت رسانه‌ها نهفته است؛ همان جا که این نوع "ال سی"ها پی در پی جعل می‌شد و زمینه فسادی به بزرگی 3 هزار میلیارد تومان را فراهم کرد.

این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی ضربه بزرگی به پیکره اقتصادی و بانکی کشور وارد کرد، که پیامدهای این ضربه بزرگ به مرور زمان خود را نشان می دهد.

توقف ارائه تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی از جمله پیامدهای سوء استفاده اخیر بانکی بوده، این در حالی است که صنعتگران و تولیدکنندگان با این روند به مشکلات بزرگی برخورد کرده اند و خواستار رسیدگی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی و بانکی با این روند بوده و هستند.

خبرگزاری "مهر" امیدوار است دستورالعمل جدید "ال سی" ریالی به نحوی توسط شورای پول و اعتبار تدوین و ابلاغ شود که دیگر شاهد جعل پی در پی این اسناد و وقوع فاسدهای بزرگ اقتصادی نباشیم.

کد مطلب 1480322

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