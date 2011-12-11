بازگشت "ال سی" ریالی جنجالی تا دو هفته دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که امروز به نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رفت و در میان تجار و بازرگان نشست، در لابه‌لای اظهاراتش یک خبر مهم اعلام کرد: "ال سی" ریالی که موقتا قطع شده بود، به زودی با ابلاغ دستورالعمل جدید از سرگرفته می‌شود.

وی گفت: تدوین این دستورالعمل مراحل نهایی خود را در شورای پول و اعتبار می‌گذارند و پیش بینی می‌شود ظرف دو تا سه هفته آینده نهایی و ابلاغ شود.

به گزارش مهر، رازهای توقف موقت "ال سی" ریالی در ماجرای فساد بزرگ بانکی به روایت قوه قضائیه و اختلاس بزرگ به روایت رسانه‌ها نهفته است؛ همان جا که این نوع "ال سی"ها پی در پی جعل می‌شد و زمینه فسادی به بزرگی 3 هزار میلیارد تومان را فراهم کرد.

این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی ضربه بزرگی به پیکره اقتصادی و بانکی کشور وارد کرد، که پیامدهای این ضربه بزرگ به مرور زمان خود را نشان می دهد.

توقف ارائه تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی از جمله پیامدهای سوء استفاده اخیر بانکی بوده، این در حالی است که صنعتگران و تولیدکنندگان با این روند به مشکلات بزرگی برخورد کرده اند و خواستار رسیدگی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی و بانکی با این روند بوده و هستند.

خبرگزاری "مهر" امیدوار است دستورالعمل جدید "ال سی" ریالی به نحوی توسط شورای پول و اعتبار تدوین و ابلاغ شود که دیگر شاهد جعل پی در پی این اسناد و وقوع فاسدهای بزرگ اقتصادی نباشیم.