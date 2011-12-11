به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در ادامه بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده 28 این طرح را به کمیسیون اصل 44 ارجاع دادند.
براساس ماده 28 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی یا گروهی، مستقیم و غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی دارند، نمیتوانند از امتیازات و منابع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع، به پیشنهاد هر یک از اتاقها توسط شورای گفتگو تعیین میشود.
همچنین احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 60 قانون اساسی نسبت به ماده 28 این طرح گفت: این ماده اشکال ماهوی دارد و اختیاراتی به شورای گفتگو میدهد که جزو اختیارات دولت است و نمی تواند به جایی واگذار شود.
به گزارش مهر بعد از اخطار توکلی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این اخطار گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جایگاه مشورتی دارد و نمیتواند به جای دولت تصمیم گیری کند چرا که تعیین امتیازات جزو حقوق دولت است.
در ادامه لاریجانی برای اخطار قانون اساسی توکلی رای گیری کرد که نمایندگان با رای به این اخطار ماده 28 را به کمیسیون اصل 44ارجاع دادند.
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