آمریکا به خاطر تجاوزگری عذرخواهی کند/ تاکید بر توانمندیهای دفاعی ایران

سردار سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص ادعاهای اخیر برخی از کارشناسان و تحلیلگران غربی مبنی بر چگونگی دراختیار گرفتن پرنده جاسوسی "RQ-170" اظهار داشت: هیچ یک از حدسهای آمریکا در مورد نحوه در اختیار گرفتن این هواپیمای جاسوسی درست نیست.

وی اضافه کرد: هنوز زود است توانمندیهای ویژه دفاعی کشور برای نیروهای نظامی سایر کشورها آشکار شود.

این مقام ارشد نیروهای مسلح کشورمان تصریح کرد: آمریکا باید از دولت و ملت ایران به خاطر تجاوزگری و جاسوسی عذرخواهی کند در غیر اینصورت حق برخورد، البته به شیوه خودمان برای ما محفوظ خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم پیگیریهای حقوقی نسبت به ورود غیرقانونی هواپیمای جاسوسی آمریکا به حریم هوایی ایران، گفت: قطعا دستگاه دیپلماسی کشور نیز به منظور احقاق حقوق ایران در مجامع بین المللی عمل خواهد کرد.

معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مانند دولت ایالات متحده آمریکا متجاوز نیست ولی با این وجود تهدید را با تهدید پاسخ می دهیم.

