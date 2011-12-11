رعایت عفاف و حجاب در ادارات مازندران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در گرهمایی دستگاههای فعال ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مازندران، با اشاره به نقش و جایگاه ادارات در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: در کشور اسلامی ادارات روابط عمومیهای انقلاب هستند.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مازندران، رعایت حجاب و عفاف، حفظ بیت المال، تکریم ارباب رجوع و عدم تبعیض را از مصادیق معروف در ادارات برشمرد.

طبرسی با اشاره به اینکه ماه محرم، ماه معروف و ماه منکر بوده اظهار داشت: امام حسین (ع) فلسفه وجودی قیام خود را در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، به چرایی قیام امام حسین (ع) از زبان مسلم بن عقیل در مجلس عبیدالله اشاره کرد و گفت: بنی امیه هرچه معروف بود را دفع و هر چه منکر بود را در جامعه تبلیغ و آشکار کرد.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به اجرایی کردن طرح تذکر لسانی اظهار داشت: 60 درصد از دستگاههای اجرایی و دولتی استان طرح تذکر لسانی را عملیاتی کردند.

سرهنگ فیاض افزود: با پیگیری های صورت گرفته انتظار می رود مابقی دستگاههای اجرایی تا پایان سال نسبت به اجرایی کردن این طرح اقدام کنند.

معاون ادارات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به ارتقا سطح حجاب و عفاف در دستگاههای دولتی اظهار داشت: طرح حجاب و عفاف در دو شهر فریدونکنار و بهشهر در حال اجرا است.

در این مراسم، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور، به عنوان دستگاه برتر در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر تقدیر شد.