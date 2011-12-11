به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کدری آوچی اردملی معاون مفتی استانبول در رابطه با این ستاد گفت: این ستاد با هدف ایجاد فضایی برای زنان در مساجد راه اندازی شده است، وقتی یک زن وارد یک مسجد می شود وارد خانه خدا شده است و باید از این فضای معنوی چون سایرین بهره ببرد، چرا که نزد خداوند زنان و مردان مساوی هستند و آنها از حقوق مشابهی برای عمل به آداب دینی خود برخوردارند.

به عنوان بخشی از این پروژه که با عنوان " فضاسازی مساجد برای زنان" اردملی گروه های 30 نفره ای را برای دیدن تمام مساجد استانبول اعزام کرد تا آنها گزارشهایی را درباره تسهیلات موجود برای زنان ارائه کنند، نتیجه گزارش این گروه بسیار تعجب برانگیز بود .

در این گزارش آمده است: بسیاری از مساجد استانبول فاقد هرگونه سرویس بهداشتی برای زنان است، هیچ وضوخانه ای در بیشتر مساجد برای آنها تعبیه نشده است و اکثر فضاهایی که به زنان اختصاص یافته به شدت نامتعارف و فاقد هرگونه تسهیلات سرمایشی و گرمایشی در فصول مختلف سال هستند.

براساس این طرح قرار است تا فوریه سال 2012 مساجد استانبول به شدت مسئله فضاسازی مساوی برای زنان و مردان را در دستور کار قرار دهند.

در مساجد بسیاری از کشورهای جهان هیچ فضایی برای حضور زنان در مساجد در نظر گرفته نشده است، به طور سنتی زنان مومن مسلمان در مساجد حضور نیافته اند اما این سنت در هر کشور اسلامی و شاید در هر مسجدی متفاوت باشد. در مساجد استانبول هدف این طرح, اختصاص فضای مناسب به زنان است به طوری که این فضای مناسب با پرده جدا نشود اما مسئله جدا ماندن زنان و مردان از یکدیگر هنگام اقامه نماز رعایت شود.

سازمان دیانت ترکیه به عنوان نهاد دولتی مسئول اداره مساجد نه تنها از این پروژه کاملا حمایت کرده است بلکه به ارائه توضیحات الهیاتی در این رابطه پرداخته است. در ماه نوامبر محمد گومز رئیس سازمان دیانت ترکیه با ایراد سخنرانی بی سابقه ای در این رابطه ایراد کرد.