به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش اردیبهشت سال آینده در قم برگزار می‎شود و آخرین زمان ارسال مقاله به دبیرخانه آن پایان امسال ذکرشده است.

همکاری با نهادهای علمی و فرهنگی برای توسعه مرزهای تعامل فرهنگی و ایجاد پل ارتباطی میان اندیشه اسلامی و نخبگان دیگر جوامع، توانمند سازی طلاب حوزه‌های علمیه در راستای استفاده مطلوب از ابرازهای ارتباطی و رسانه‌ای و همچنین فراهم سازی زمینه‌های علمی نظارت کامل، نقد و ارزیابی محصولات رسانه‌ای از سوی فرزانگان حوزوی از دیگر اهداف این همایش است.

محورهای این همایش دین رسانه‏ای، دین در رسانه، رسانه دینی، تحلیل نظریه­های ناظر به ارتباط دین و رسانه، رسانه و دین فرصت‏ها و محدودیت‏ها، رسانه و دین، تهدیدها (جریان رسانه‏ای)، نقش حوزه در نبرد رسانه­ای، حوزه، رسانه‏های مدرن و تبلیغ دین، رسانه های سنتی و مدرن در تبلیغ دین، تعامل و تقابل، تبلیغ ادیان (غیر از اسلام) در رسانه‏های مدرن، شیوه‏های تبلیغ ادیان (غیراز اسلام) در رسانه‏های مدرن عنوان شده است.