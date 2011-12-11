به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش اردیبهشت سال آینده در قم برگزار میشود و آخرین زمان ارسال مقاله به دبیرخانه آن پایان امسال ذکرشده است.
همکاری با نهادهای علمی و فرهنگی برای توسعه مرزهای تعامل فرهنگی و ایجاد پل ارتباطی میان اندیشه اسلامی و نخبگان دیگر جوامع، توانمند سازی طلاب حوزههای علمیه در راستای استفاده مطلوب از ابرازهای ارتباطی و رسانهای و همچنین فراهم سازی زمینههای علمی نظارت کامل، نقد و ارزیابی محصولات رسانهای از سوی فرزانگان حوزوی از دیگر اهداف این همایش است.
محورهای این همایش دین رسانهای، دین در رسانه، رسانه دینی، تحلیل نظریههای ناظر به ارتباط دین و رسانه، رسانه و دین فرصتها و محدودیتها، رسانه و دین، تهدیدها (جریان رسانهای)، نقش حوزه در نبرد رسانهای، حوزه، رسانههای مدرن و تبلیغ دین، رسانه های سنتی و مدرن در تبلیغ دین، تعامل و تقابل، تبلیغ ادیان (غیر از اسلام) در رسانههای مدرن، شیوههای تبلیغ ادیان (غیراز اسلام) در رسانههای مدرن عنوان شده است.
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