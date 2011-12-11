دوره های آموزشی هنرهای سنتی دستی در طرقبه شاندیز برگزار شد

علی اکبر احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر سومین دوره این آموزش های هنری در حال برگزاری است، اظهارکرد: در دوره های آموزشی هنرهای سنتی، سرمه دوزی مقدماتی، سرمه دوزی پیشرفته، گلیم بافی به بانوان این شهرستان آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه آموزش قلب تپنده صنعت صنایع دستی و گردشگری است، افزود: اگر بخواهیم در صنعت صنایع دستی و گردشگری بیش از گذشته موفق باشیم، نیازمند ارائه آموزش‌های لازم و اصولی به کسانی است که در گسترش این صنعت نقش اساسی را ایفا می‌کنند چرا که موفقیت در گرو آموزش صحیح است.

وی افزود: این دوره های آموزشی در تمامی روستاهای بخش طرقبه و روستاهای ارچنگ و چاه خاصه از توابع شاندیز با تدریس استادان برگزارمی شود.

احمدزاده اظهار داشت: تاکنون100 نفر از بانوان سطح شهرستان در این دوره ها شرکت کردند و گواهینامه پایان دوره نیز صنایع دستی شهرستان به هنرجویان اعطاء شد.

وی گفت: این دوره ها با همکاری دفتر زنان و خانواده فرمانداری شهرستان و بخشداری های طرقبه وشاندیز و سازمان فرهنگی و هنری و ورزشی شهرداری طرقبه اجرا می شود.