به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی موسسه رسانه‌های تصویری نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «چنای» از 23 آذر لغایت اول دیماه در شهر «چنای هند» برگزار خواهد شد.

در این دوره 140 اثر از 45کشور به مدت یک هفته در بخشهای سینمای جهان، سینمای هند،بخش رقابتی و.... به نمایش و رقابت خواهند پرداخت. در نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «چنای» هند، فیلم «پسر آدم، دختر حوا» نیز در بخش سینمای جهان این جشنواره حضور خواهد داشت.

فیلم «پسر آدم ، دختر حوا» با نقش آفرینی مهناز افشار، حامد کمیلی، رامبد جوان، شیلا خداداد، داستان رقابت دو وکیل جوان بر سر تصاحب دفتر کاری (که با کلاهبرداری به آنها داده شده) است.

این فیلم پیش از این نیز توسط موسسه رسانه های تصویری در جشنواره بین المللی کازان روسیه به نمایش درآمد.

