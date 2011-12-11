کماندار قمی به مرحله سوم اردوی تیم ملی راه یافت

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه موفقیت‌های ورزش جانبازان و معلولان استان قم در سال جاری در حال ادامه یافتن است و در بین ورزشکاران موفق این هیئت شاهد ادامه حضور موفق یکی از بهترین کمانداران استان در تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشورمان هستیم.



وی ادامه داد: این کماندار ارزنده که در سال های اخیر از چهره‌های شاخص رشته تیراندازی با مکان جانبازان و معلولان استان و کشور محسوب می‌شود، سید حسن موسوی‌زاده پر تلاش و با انگیزه است که بعد از جلب رضایت کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشورمان به مرحله سوم اردوی آماده سازی این تیم نیز راه یافته است.



پیروزمنش با بیان اینکه اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای اعزام تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان به رقابت های گزینی المپیک 2012 لندن در حال برگزاری است، افزود: مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشورمان بار دیگر از فردا دوشنبه بیست و یکم آذرماه آغاز می‌شود.



رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان قم افزود: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی، ملی‌پوشان تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان سومین مرحله از تمرینات خود را در جزیره کیش برگزار می‌کنند.



وی افزود: طبق برنامه فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، این تمرینات با حضور هشت ورزشکار از چهار استان کشور تا روز سی ام آذر ادامه خواهد داشت و طی آن ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های پارالمپیک لندن تمرینات خود را زیر نظر حجت‌الله واعظی به عنوان سرمربی برگزار می‌کنند.



پیروزمنش در ادامه با اشاره به اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردوی سوم تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشورمان، ابراز داشت: در این اردو ابراهیم رنجبر از استان تهران، راضیه شیرمحمدی، زهرا جوانمرد و زهره ابراهیمی از استان خراسان رضوی، رهام شهابی‌پور، امین علیخانی و زهرا نعمتی از استان کرمان و سیدحسن موسوی‌زاده از استان قم حضور دارند.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم با اشاره به زمان اعزام تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان به این رقابت‌ها، یاد آور شد: رقابت‌های پارالمپیک 2012، شهریور ماه سال آینده در شهر لندن برگزار خواهد شد.



وی در پایان از میزبانی رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور در قم خبر داد و ابراز کرد: این رقابت‌ها سومین مرحله از مسابقات مقدماتی این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور است که به میزبانی تیم ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم برگزار خواهد شد.

