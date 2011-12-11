پرواز بیگانگان فضایی در نزدیکی عطارد/ یوفو حاصل یک اثر دیداری

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر "تصویربردار هلیوسفریک- 1" ناسا تصاویری را از یک فضاپیما غول پیکر در نزدیکی کوچکترین سیاره منظومه خورشیدی تهیه کرد.

فیلمی که از این تصاویر بر روی سایت نیروی دریایی آمریکا منتشر و توسط علاقه مندان "یوفوها" و "بیگانگان فضایی" بر روی "یو تیوب" به اشتراک گذاشته شده است در حقیقت مربوط به عکسهایی است که این کاوشگر ناسا از یک انفجار عظیم تاج خورشیدی گرفته است اما این انفجار با ایجاد یک اثر دیداری اشکالی را به وجود آورده و این توهم را ایجاد کرده که یک فضاپیما درحال عبور از کنار سیاره عطارد است.

در این خصوص "ناتان ریچ"، مهندسی که در پروژه SECCHI (اتصال تاجی خورشید زمین و تجسس هلیوسفریک) کار می کند در این خصوص به روزنامه "هافینگتون پست" گفت: "ترجیح می دهم در مورد آن چیزی که دیگران به آن فکر می کنند تفسیری نکنم. چیزهای از این دست اغلب اتفاق می افتند. در این ویدیو یک انفجار تاج خورشیدی رخ می دهد که در واقع انفجاری از الکترونها و پروتونها است اما زمانی که این شعله ها به سیاره عطارد می رسد باد خورشیدی توده بسیار درخشان و بزرگی را به وجود می آورد."

پروژه SECCHI علاوه بر تحقیق برپایه کاوشگر تصویر بردار هلیوسفریک- 1 با تلسکوپهای دیگری که تاج خورشیدی را رصد می کنند نیز کار می کند.

یک کاربر اینترنت که این فیلم را بر روی وب سایت خود بارگذاری کرده است در تفسیر این ویدئو نوشت: "این تصویر متعلق به یک شیء استوانه ای و به نظر من یک فضاپیما است."

"ناتان ریچ" ضمن رد این توضیحات گفت: "تصویر این بیگانه در واقع یک اثر دیداری یا توهم عطارد و تنها نتیجه یک اثر پیچیده است که در اثر حرکت باد خورشیدی به وجود می آید."

این ویدیو که در مدت تنها چند روز پس از اشتراک گذاری بر روی یو تیوب بیش از دو میلیون بازدیدکننده داشت به اعتقاد یوفوشناسان، حضور یک فضاپیمای عظیم بیگانه است که تقریبا به بزرگی خود سیاره بوده و حدود 4 هزار و 800 کیلومتر قطر دارد و در اطراف عطارد می چرخد.